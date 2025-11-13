Проживающая за рубежом журналистка Севиндж Османгызы вызвана в Генпрокуратуру

Проживающие за рубежом журналистка Севиндж Османгызы, а также активисты Бейдулла Манафов и Абид Гафаров вызваны в Генеральную прокуратуру Азербайджана в связи с их призывами к насильственному захвату власти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общественное телевидение (İTV).

С. Османгызы, а также активисты Бейдулла Манафов и Абид Гафаров обвиняются в призывах к насильственному свержению законной действующей власти в Азербайджане по предварительному сговору, унижении чести и достоинства азербайджанского народа, а также в активном неповиновении законным требованиям властей.

Следственным управлением Генпрокуратуры обвиняемой Севиндж Мирзаевой было направлено официальное уведомление в соответствии с требованиями статьи 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Эти призывы были озвучены 2 сентября 2023 года и 13 января 2024 года, а также 24 августа 2024 года в видеоматериалах посредством канала Sevinc Osmangizi TV на интернет-портале YouTube и интернет-ресурса AzerFreedom TV Qarabagh, доступных для неограниченного числа лиц.

"Севиндж Осман гызы Мирзаева, 1969 года рождения, должна явиться с удостоверением личности 20 ноября 2025 года в 14:00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана", - говорится в сообщении.

Б. Манафов, который 26 февраля 2025 года по решению суда был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 281.2 и 283.1 Уголовного кодекса Азербайджана, был объявлен в международный розыск. Бинагадинский районный суд города Баку заочно арестовал его. Обвиняемый был вызван в Главное следственное управление Генпрокуратуры 20 ноября 2025 года в 14:00.

Также Генпрокуратурой принято решение о привлечении Абида Гафарова в качестве обвиняемого по статьям 220.2 и 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

"20 ноября 2025 года в 12:00 Гафаров Абид Абдин оглу, 1981 года рождения, должен явиться в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики с документом, удостоверяющим личность", - следует из заявления.

А. Гафаров 26 февраля 2024 года и 28 апреля 2024 года осуществлял преднамеренные открытые призывы о насильственном свержении действующей законной власти в Азербайджане, распространяя соответствующие видеоматериалы на каналах AzerFreedom TV и и Sevinc Osmangizi TV.