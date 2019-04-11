Создан Оргкомитет в связи с проведением "II Бакинского саммита религиозных лидеров мира"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением "II Бакинского саммита религиозных лидеров мира".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что межнациональные отношения в Азербайджанской Республике на современном этапе и государственная политика, осуществляемая в религиозной сфере, опираются на нормы международного права и богатые исторические корни. Проведение в Азербайджане, известном как один из центров мультикультурализма в мире, ряда авторитетных международных мероприятий, вносящих вклад в межцивилизационный и межрелигиозный диалог, стало уже традицией. С 2008 года гуманитарные проблемы, вызывающие обеспокоенность международной общественности, обсуждаются в рамках "Бакинского процесса", предусматривающего развитие межкультурного диалога, проводится плодотворный обмен мнениями между известными религиозными лидерами, общественно-политическими деятелями мира, официальными представителями государств, влиятельными учеными и представителями интеллигенции. С этой точки зрения проведенный в 2010 году в Баку саммит религиозных лидеров мира можно считать вкладом в развитие межцивилизационного диалога, расширение сотрудничества различных религиозных конфессий, а также создание атмосферы взаимного доверия.

Проведение в Баку очередного международного саммита в рамках юбилейных мероприятий, связанных с 70-летием со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, совместное обсуждение с участием влиятельных религиозно-общественных деятелей происходящих в отдельных регионах сложных религиозно-этнических процессов и современных вызовов глобализирующегося мира являются одними из вопросов, представляющих актуальность.

В связи с проведением 14-15 ноября "II Бакинского саммита религиозных лидеров мира" поручено создать Организационный комитет в следующем составе:

председатель Организационного комитета

Али Ахмедов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета

шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде - председатель Управления мусульман Кавказа, председатель Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества

Зейнал Нагдалиев - помощник президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам - заведующий отделом

Али Гасанов - помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом

Этибар Наджафов - заведующий отделом Администрации президента Азербайджанской Республики по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии

Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики

Абульфас Гараев - министр культуры Азербайджанской Республики

Мубариз Гурбанлы - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями

Вюсал Гусейнов - начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Ульви Мехтиев - председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики

Рамиз Гасанов - заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Иса Габиббейли - вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Сиявуш Новрузов - председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по общественным объединениям и религиозным образованиям

Аслан Асланов - председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Ровшан Мамедов - заместитель председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание"

Исмаил Гаджиев - председатель Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана

Александр Ищеин - архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви

Милих Евдаев - председатель Религиозной общины горских евреев города Баку

Салман Мусаев - первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа

Васим Мамедалиев - действительный член Национальной академии наук Азербайджана, председатель Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа.

Организационному комитету, созданному настоящим распоряжением, поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению "II Бакинского саммита религиозных лидеров мира".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.