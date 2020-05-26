Провозглашение республики - величайшая революция в истории Азербайджана

"Азербайджанская Демократическая Республика была первым светским государством в регионе. Это - величайшая революция в истории Азербайджана".

Об этом французскому бюро Report заявил президент Центра стратегического анализа и геополитических исследований Наим Асас.

"Азербайджанская Демократическая Республика явилась первым светским государством в регионе, оказав огромное влияние на геостратегическую позицию Азербайджана. Так, Азербайджан на протяжении истории был окружен крупными странами. К Азербайджану, где были развиты мультикультуральные ценности, проявляли интерес страны Запада, европейцы и американцы. Азербайджан всегда стремился поддерживать хорошие отношения с соседями и другими государствами".

Коснувшись традиций мультикультурализма в Азербайджане, Н.Асас отметил: "Светскость не противоречит религии, а наоборот, отстаивает религиозные убеждения. Наличие культурного, этнического и религиозного многообразия в Азербайджане оказало благотворное влияние на развитие светскости. Не стоит забывать, что основоположники Азербайджанской Демократической Республики обучались в высших учебных заведениях Запада и России. Эти факторы вкупе способствовали развитию светского уклада в Азербайджане".

По мнению Н.Асаса, азербайджанская модель была и остается ориентиром для других стран: "По прошествии двух веков со дня основания первой республики, мы видим, что во Франции и ныне есть пробелы в системе ценностей. Некогда в Афганистане и ряде других стран была достигнута светскость, однако ныне эти ценности утрачены. А модель светского уклада в Азербайджане была и остается примером".