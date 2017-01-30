Проводится конференция, посвященная итогам третьего года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 гг.

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева проводится конференция, посвященная итогам третьего года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 гг.".

Как сообщает Report, на конференции участвует президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Затем выступили министр экономики Шахин Мустафаев, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции Азербайджана Башир Гулиев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Елчин Мадатов, руководитель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, директор завода по производству рыбного корма Заур Салманов.

Глава государства выступил на конференции с заключительной речью.