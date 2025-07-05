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Проведение саммита ECO в Ханкенди - это послание миру

Проведение саммита ECO в Ханкенди - это послание миру Проведение саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди является посланием всему миру.
Внутренняя политика
5 июля 2025 г. 16:54
Проведение саммита ECO в Ханкенди - это послание миру

Проведение саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди является посланием всему миру.

Об этом в своем заявлении Report сказала депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

Депутат отметила, что отношения, выстроенные Азербайджаном в рамках ОЭС, ясно демонстрируют активную позицию страны как в региональной, так и в международной экономической системе: "Сотрудничество Азербайджана с ОЭС важно не только для расширения экономических связей, но и для укрепления взаимодействия в культурной, научной и гуманитарной сферах. Это сотрудничество позволяет стране более тесно включиться в процессы региональной интеграции и выступать в качестве важного партнера в совместных инициативах в пространстве ОЭС во имя мира, стабильности и развития".

По ее словам, проведение саммита в городе Ханкенди имеет особое значение, являясь посланием всему миру. "Мероприятие подтверждает растущую роль и активность нашей страны в рамках организации. После обретения свободы Ханкенди находится в центре процессов восстановления и строительства", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidə ECO sammitinin keçirilməsi dünyaya verilən mesajdır - RƏY

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