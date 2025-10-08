Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Проведена операция против организаторов онлайн-казино

    Внутренняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 14:46
    Проведена операция против организаторов онлайн-казино

    Проведена операция против организаторов онлайн-азартных игр.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    По данным ведомства, в ходе операций, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД, задержаны 42-летний Гасан Сабили, 33-летний Орхан Ибрагимли и его сообщник 28-летний Талех Агаяров, а также 36-летний Салман Джафаров и 35-летний Рауф Гусейнов.

    Установлено, что задержанные вступили в преступную связь с администраторами интернет-сайтов 7isles, fastloto.com и chcplay.net, созданных за пределами страны. Через эти платформы они создали страницы в социальных сетях под названиями Ambassasdor, "Казино 555", "ВИП 888", Shangrila и другими, привлекая граждан Азербайджана к участию в азартных играх.

    При осмотре офисов и квартир, использовавшихся подозреваемыми, изъяты электронные доказательства, банковские карты, многочисленные мобильные номера и другие улики. Установлено, что банковские карты были приобретены у различных лиц и применялись для незаконных денежных переводов.

    По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

    киберпреступность азартные игры МВД онлайн-казино
