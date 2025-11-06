Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Протяженность Бакинского бульвара планируется довести до 25 км

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 13:05
    В ближайшем будущем протяженность Бакинского бульвара планируется довести до 25 километров.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов.

    По его словам, при этом основным принципом является сохранение исторического духа, традиций и инновационного характера Баку параллельно с его развитием:

    "В Баку проводится системная и последовательная работа по развитию города, включающая в себя реставрацию исторических центров и создание современных общественных пространств, что позволяет сделать город более зеленым, комфортным и сбалансированным".

