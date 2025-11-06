Протяженность Бакинского бульвара планируется довести до 25 км
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 13:05
В ближайшем будущем протяженность Бакинского бульвара планируется довести до 25 километров.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов.
По его словам, при этом основным принципом является сохранение исторического духа, традиций и инновационного характера Баку параллельно с его развитием:
"В Баку проводится системная и последовательная работа по развитию города, включающая в себя реставрацию исторических центров и создание современных общественных пространств, что позволяет сделать город более зеленым, комфортным и сбалансированным".
