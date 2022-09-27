Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана

Сегодня исполняется два года с начала Отечественной войны.

Сегодня исполняется два года с начала Отечественной войны.

Report напоминает, что с 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Так, 27 сентября 2020 года в ответ на очередные крупномасштабные провокации Армении, нанесение огневых ударов по позициям Азербайджанской армии и гражданским объектам и населенным пунктам была начата контрнаступательная операция, получившая впоследствии название “Железный Кулак”, переросшая в Отечественную войну.

В период 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращением к народу. Эти обращения подняли азербайджанский народ на ноги, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.

27 сентября 2020 года в первом обращении к народу президент Азербайджана настроил все общество на победу.

Президент Ильхам Алиев выступил с обращение 4 октября 2020 года во второй раз, 9 октября – в третий, 17 октября – в четвертый, 20 октября – в пятый, 26 октября – в шестой раз. В каждом обращении главы государства к народу звучали очередные хорошие вести. Именно поэтому все азербайджанцы мира с нетерпением ждали их.

Уже в первый день боев вместе с рядом сел от вражеской оккупации был освобожден Муровдаг - одна из стратегических высот для Азербайджанской армии. Это событие привело к дальнейшему росту воодушевления и энтузиазма как среди личного состава армии, так и населения. В течение 44-х дней ежедневные успехи на фронте давали импульс к дальнейшим победам.

Так, 3 октября Азербайджанская армия, подавив позиции противника на северном направлении фронта, освободила населенные пункты Талыш и Суговушан. В то же время нас радовали новости и с Южного фронта. Конечно же, все эти радостные вести азербайджанскому народу сообщал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, президент Ильхам Алиев.

Сообщение Верховного Главнокомандующего от 4 октября об освобождении Джебраила свидетельствовало о том, что на Южном направлении фронта нами достигнуты серьезные успехи. В первой декаде октября освобождение от врага ряда населенных пунктов уже вызвало большую панику в армянской армии. Вражеские солдаты в панике бежали с поля боя, пытаясь спасти свои жизни. Азербайджанская армия была занята изгнанием врага и освобождением наших земель.

С освобождением поселка Гадрут 9 октября и города Физули 17 октября азербайджанская армия уже сломала хребет врагу. В результате побед над врагом на 21-й день войны политическое и военное руководство Армении осознало свое поражение. Конечно же, назад дороги не было. Но бои были все ожесточеннее, и каждый день с фронта поступали новые радостные вести. С освобождением 18 октября населенного пункта Худафарин Азербайджанская армия восстановила очередную историческую справедливость на Южном фронте.

А всего через два дня Президент Ильхам Алиев донес радостную весть народу, обрадовав всех жителей Зангилана. Таким образом, 20 октября город Зангилан был освобожден от вражеской оккупации. Днем позже - 21 октября был освобожден и поселок Миндживан. С освобождением 22-го числа поселка Агбенд Зангиланского района 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, долгие годы занимаемый армянской армией, был взят под полный контроль.

До конца октября оставалось несколько дней. Азербайджанская армия должна была полностью выполнить поставленные задачи и освободить все оккупированные земли. 25 октября город Губадлы был освобожден от оккупации. Эта победа, как и другие одержанные победы, была встречена с воодушевлением.

Боевые действия продолжаются, азербайджанские военные уже освободили большую часть оккупированных земель. Следующей целью стал город Шуша. Президент сказал, что без Шуши наша победа была бы не полной. Так, 8 ноября президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что город Шуша освобожден от оккупации.

С освобождением Шуши противник был вынужден преклонить колени перед Азербайджанской армией. После перехода Шуши под контроль Азербайджана Армения смирилась со своим поражением и была вынуждена подписать акт о капитуляции. Бои за Шушу – одна из самых успешных операций Отечественной войны, завершившаяся победой азербайджанской армии.

Через сутки после освобождения Шуши от оккупации было освобождено более 70 населенных пунктов, враг был поставлен на колени, и ему ничего не оставалось, как подписать акт о капитуляции.

10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении – "Заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации".

Таким образом, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан показал всему миру свою силу и мощь как на поле боя, так и на политической арене. Во время Отечественной войны глава государства, дав многочисленные интервью ведущим мировым медиа-структурам, перечеркнул всю армянскую пропаганду на информационном фронте. Президент Ильхам Алиев стал глашатаем азербайджанской правды во всем мире как благодаря обращениям к народу, публикациям в Twitter, так и в почти 30 интервью, которые он дал за это время.

В тот же день в восьмом по счету обращении к народу Ильхам Алиев объявил, что ставшее национальным лозунгом выражение "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!", уже охватывает весь Карабах, а армяно-азербайджанскому конфликту положен конец.

В результате продолжения победы в военной области на дипломатической арене в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были переданы 3 района, 20 ноябр под контроль Азербайджана перешел Агдам, 25 ноября- Кяльбаджар, 1 декабря - Лачин.

В связи с этим 1 декабря президент Азербайджана в очередной раз обратился к народу и заявил, что Агдам, Кяльбаджар и Лачин были возвращены без единого выстрела и без единого шехида.

Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские военные формирования постепенно захватывали в течение 4 лет и, удерживая их около 30 лет под оккупацией, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал историей.

В Отечественной войне Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией, положив конец оккупации. Каждый из этих 44 дней – славная история Азербайджана. Азербайджанский народ и государство отдают дань светлой памяти своих отважных сынов, ставших шехидами за Родину, с особым уважением чтят их, высоко оценивают заслуги гази и гордятся ими. Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.

На освобожденных территориях продолжаются строительно-восстановительные работы, восстанавливается вся уничтоженная инфраструктура. Строятся новые города, поселки и населенные пункты. Началось возвращение на освобожденные территории.

Естественно, со временем хозяева всех освобожденных территорий вернутся в свои края. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что Армения по-прежнему живет реваншистскими мыслями, не хочет мира. Поэтому ей в очередной раз был преподан тяжелый урок в ходе последних приграничных боев. Ей и на этот раз дали понять, что Железный кулак на месте и готов в любой момент сокрушить голову врага, предотвращая любую провокацию.

В то же время Азербайджан всегда был сторонником мира в всем мире и регионе. Азербайджанское государство открыто демонстрирует всем эту позицию. Мирные предложения, выдвинутые для нормализации отношений с Арменией после Отечественной войны, являются наглядын примером позиции Азербайджана.

Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны: