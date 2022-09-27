Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана

Сегодня исполняется два года с начала Отечественной войны.
Report напоминает, что с 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.
Так, 27 сентября 2020 года в ответ на очередные крупномасштабные провокации Армении, нанесение огневых ударов по позициям Азербайджанской армии и гражданским объектам и населенным пунктам была начата контрнаступательная операция, получившая впоследствии название “Железный Кулак”, переросшая в Отечественную войну.
В период 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращением к народу. Эти обращения подняли азербайджанский народ на ноги, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.
27 сентября 2020 года в первом обращении к народу президент Азербайджана настроил все общество на победу.
Президент Ильхам Алиев выступил с обращение 4 октября 2020 года во второй раз, 9 октября – в третий, 17 октября – в четвертый, 20 октября – в пятый, 26 октября – в шестой раз. В каждом обращении главы государства к народу звучали очередные хорошие вести. Именно поэтому все азербайджанцы мира с нетерпением ждали их.
Уже в первый день боев вместе с рядом сел от вражеской оккупации был освобожден Муровдаг - одна из стратегических высот для Азербайджанской армии. Это событие привело к дальнейшему росту воодушевления и энтузиазма как среди личного состава армии, так и населения. В течение 44-х дней ежедневные успехи на фронте давали импульс к дальнейшим победам.
Так, 3 октября Азербайджанская армия, подавив позиции противника на северном направлении фронта, освободила населенные пункты Талыш и Суговушан. В то же время нас радовали новости и с Южного фронта. Конечно же, все эти радостные вести азербайджанскому народу сообщал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, президент Ильхам Алиев.
Сообщение Верховного Главнокомандующего от 4 октября об освобождении Джебраила свидетельствовало о том, что на Южном направлении фронта нами достигнуты серьезные успехи. В первой декаде октября освобождение от врага ряда населенных пунктов уже вызвало большую панику в армянской армии. Вражеские солдаты в панике бежали с поля боя, пытаясь спасти свои жизни. Азербайджанская армия была занята изгнанием врага и освобождением наших земель.
С освобождением поселка Гадрут 9 октября и города Физули 17 октября азербайджанская армия уже сломала хребет врагу. В результате побед над врагом на 21-й день войны политическое и военное руководство Армении осознало свое поражение. Конечно же, назад дороги не было. Но бои были все ожесточеннее, и каждый день с фронта поступали новые радостные вести. С освобождением 18 октября населенного пункта Худафарин Азербайджанская армия восстановила очередную историческую справедливость на Южном фронте.
А всего через два дня Президент Ильхам Алиев донес радостную весть народу, обрадовав всех жителей Зангилана. Таким образом, 20 октября город Зангилан был освобожден от вражеской оккупации. Днем позже - 21 октября был освобожден и поселок Миндживан. С освобождением 22-го числа поселка Агбенд Зангиланского района 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, долгие годы занимаемый армянской армией, был взят под полный контроль.
До конца октября оставалось несколько дней. Азербайджанская армия должна была полностью выполнить поставленные задачи и освободить все оккупированные земли. 25 октября город Губадлы был освобожден от оккупации. Эта победа, как и другие одержанные победы, была встречена с воодушевлением.
Боевые действия продолжаются, азербайджанские военные уже освободили большую часть оккупированных земель. Следующей целью стал город Шуша. Президент сказал, что без Шуши наша победа была бы не полной. Так, 8 ноября президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что город Шуша освобожден от оккупации.
С освобождением Шуши противник был вынужден преклонить колени перед Азербайджанской армией. После перехода Шуши под контроль Азербайджана Армения смирилась со своим поражением и была вынуждена подписать акт о капитуляции. Бои за Шушу – одна из самых успешных операций Отечественной войны, завершившаяся победой азербайджанской армии.
Через сутки после освобождения Шуши от оккупации было освобождено более 70 населенных пунктов, враг был поставлен на колени, и ему ничего не оставалось, как подписать акт о капитуляции.
10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении – "Заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации".
Таким образом, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан показал всему миру свою силу и мощь как на поле боя, так и на политической арене. Во время Отечественной войны глава государства, дав многочисленные интервью ведущим мировым медиа-структурам, перечеркнул всю армянскую пропаганду на информационном фронте. Президент Ильхам Алиев стал глашатаем азербайджанской правды во всем мире как благодаря обращениям к народу, публикациям в Twitter, так и в почти 30 интервью, которые он дал за это время.
В тот же день в восьмом по счету обращении к народу Ильхам Алиев объявил, что ставшее национальным лозунгом выражение "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!", уже охватывает весь Карабах, а армяно-азербайджанскому конфликту положен конец.
В результате продолжения победы в военной области на дипломатической арене в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были переданы 3 района, 20 ноябр под контроль Азербайджана перешел Агдам, 25 ноября- Кяльбаджар, 1 декабря - Лачин.
В связи с этим 1 декабря президент Азербайджана в очередной раз обратился к народу и заявил, что Агдам, Кяльбаджар и Лачин были возвращены без единого выстрела и без единого шехида.
Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские военные формирования постепенно захватывали в течение 4 лет и, удерживая их около 30 лет под оккупацией, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал историей.
В Отечественной войне Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией, положив конец оккупации. Каждый из этих 44 дней – славная история Азербайджана. Азербайджанский народ и государство отдают дань светлой памяти своих отважных сынов, ставших шехидами за Родину, с особым уважением чтят их, высоко оценивают заслуги гази и гордятся ими. Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.
На освобожденных территориях продолжаются строительно-восстановительные работы, восстанавливается вся уничтоженная инфраструктура. Строятся новые города, поселки и населенные пункты. Началось возвращение на освобожденные территории.
Естественно, со временем хозяева всех освобожденных территорий вернутся в свои края. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что Армения по-прежнему живет реваншистскими мыслями, не хочет мира. Поэтому ей в очередной раз был преподан тяжелый урок в ходе последних приграничных боев. Ей и на этот раз дали понять, что Железный кулак на месте и готов в любой момент сокрушить голову врага, предотвращая любую провокацию.
В то же время Азербайджан всегда был сторонником мира в всем мире и регионе. Азербайджанское государство открыто демонстрирует всем эту позицию. Мирные предложения, выдвинутые для нормализации отношений с Арменией после Отечественной войны, являются наглядын примером позиции Азербайджана.
Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны:
|№
|ДАТА
|РАЙОН
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТЫ
|1.
|27.09.2020
|Физули
|Гараханбейли
|2.
|27.09.2020
|Физули
|Гервенд
|3.
|27.09.2020
|Физули
|село Горадиз
|4.
|27.09.2020
|Джебраил
|Беюк Марджанлы
|5.
|27.09.2020
|Джебраил
|Нюзгяр
|6.
|27.09.2020
|Кяльбаджар
|высота Муровдаг
|7.
|03.10.2020
|Джебраил
|Мехдили
|8.
|03.10.2020
|Джебраил
|Чахырлы
|9.
|03.10.2020
|Джебраил
|Ашагы Маралъян
|10.
|03.10.2020
|Джебраил
|Шейбей
|11.
|03.10.2020
|Джебраил
|Гуйджаг
|12.
|03.10.2020
|Физули
|Ашагы Абдуррахманлы
|13.
|03.10.2020
|Тертер
|Суговушан
|14.
|03.10.2020
|Тертер
|Талыш
|15.
|04.10.2020
|Джебраил
|г.Джебраил
|16.
|04.10.2020
|Джебраил
|Шукюрбейли
|17.
|04.10.2020
|Джебраил
|Черекен
|18.
|04.10.2020
|Джебраил
|Дашкесан
|19.
|04.10.2020
|Джебраил
|Хоровлу
|20.
|04.10.2020
|Джебраил
|Махмудлу (село)
|21.
|04.10.2020
|Джебраил
|Джафарабад
|22.
|04.10.2020
|Джебраил
|Юхары Маралъян
|23.
|04.10.2020
|Джебраил
|Дежел
|24.
|04.10.2020
|Джебраил
|Кархулу
|25.
|05.10.2020
|Джебраил
|Шихалыагалы
|26.
|05.10.2020
|Джебраил
|Сарыджаллы
|27.
|05.10.2020
|Джебраил
|Мезре
|28.
|09.10.2020
|Джебраил
|Гышлаг
|29.
|09.10.2020
|Тертер
|Чайлы
|30.
|09.10.2020
|Джебраил
|Гараджаллы
|31.
|09.10.2020
|Джебраил
|Эфендиляр
|32.
|09.10.2020
|Джебраил
|Сулейманлы
|33.
|09.10.2020
|Физули
|Юхары Гюзлек
|34.
|09.10.2020
|Физули
|Горазыллы
|35.
|09.10.2020
|Ходжавенд
|пос.Гадрут
|36.
|09.10.2020
|Ходжавенд
|Сор
|37.
|14.10.2020
|Физули
|Гарадаглы
|38.
|14.10.2020
|Физули
|Хатынбулаг
|39.
|14.10.2020
|Физули
|Гаракёллу
|40.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Булутан
|41.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Меликджанлы
|42.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Гырмызыгая
|43.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Дагдёшу
|44.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Тагасер
|45.
|15.10.2020
|Физули
|Арыш
|46.
|15.10.2020
|Джебраил
|Дошуллу
|47.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Эдишя
|48.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Дюдюкчю
|49.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Эдилли
|50.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Чирагуз
|51.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Хырманджиг
|52.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Агбулаг
|53.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Ахуллу
|54.
|17.10.2020
|Физули
|г.Физули
|55.
|17.10.2020
|Физули
|Гочахмедли
|56.
|17.10.2020
|Физули
|Джуварлы
|57.
|17.10.2020
|Физули
|Пирахмедли
|58.
|17.10.2020
|Физули
|Мусабейли
|59.
|17.10.2020
|Физули
|Чимен
|60.
|17.10.2020
|Физули
|Ишиглы
|61.
|17.10.2020
|Физули
|Делели
|62.
|18.10.2020
|Джебраил
|Гаджилы
|63.
|18.10.2020
|Джебраил
|Гаджи Исаглы
|64.
|18.10.2020
|Джебраил
|пос.Худаферин
|65.
|19.10.2020
|Джебраил
|Солтанлы
|66.
|19.10.2020
|Джебраил
|Эмирварлы
|67.
|19.10.2020
|Джебраил
|Машанлы
|68.
|19.10.2020
|Джебраил
|Хасанлы
|69.
|19.10.2020
|Джебраил
|Алыкейхалы
|70.
|19.10.2020
|Джебраил
|Гумлаг
|71.
|19.10.2020
|Джебраил
|Гейерчин Вейселли
|72.
|19.10.2020
|Джебраил
|Ниязгулулар
|73.
|19.10.2020
|Джебраил
|Кечел Мамедли
|74.
|19.10.2020
|Джебраил
|Шахвелли
|75.
|19.10.2020
|Джебраил
|Исаглы
|76.
|20.10.2020
|Физули
|Дердчинар
|77.
|20.10.2020
|Физули
|Кюрдлер
|78.
|20.10.2020
|Физули
|Юхары Абдуррахманлы
|79.
|20.10.2020
|Физули
|Гаргабазар
|80.
|20.10.2020
|Физули
|Ашагы Вейселли
|81.
|20.10.2020
|Физули
|Юхары Айбасанлы
|82.
|20.10.2020
|Джебраил
|Сафарша
|83.
|20.10.2020
|Джебраил
|Гасангайды
|84.
|20.10.2020
|Джебраил
|Фуганлы
|85.
|20.10.2020
|Джебраил
|Имамбагы
|86.
|20.10.2020
|Джебраил
|Даш Вейселли
|87.
|20.10.2020
|Джебраил
|Агтепе
|88.
|20.10.2020
|Джебраил
|Ярахмедли
|89.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Агджакенд
|90.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Мюлкюдере
|91.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Дашбаши
|92.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Гюнешли
|93.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Чинарлы
|94.
|20.10.2020
|Зангилан
|г.Зангилан
|95.
|20.10.2020
|Зангилан
|Хавалы
|96.
|20.10.2020
|Зангилан
|Мамедбейли
|97.
|20.10.2020
|Зангилан
|пос.Хакари
|98.
|20.10.2020
|Зангилан
|Шерифан
|99.
|20.10.2020
|Зангилан
|Муганлы
|100.
|21.10.2020
|Физули
|Геджегезлю
|101.
|21.10.2020
|Физули
|Ашагы Сейидахмедли
|102.
|21.10.2020
|Физули
|Зяргяр
|103.
|21.10.2020
|Джебраил
|Бальянд
|104.
|21.10.2020
|Джебраил
|Папы
|105.
|21.10.2020
|Джебраил
|Тулус
|106.
|21.10.2020
|Джебраил
|Тинли
|107.
|21.10.2020
|Зангилан
|пос.Миндживан
|108.
|21.10.2020
|Зангилан
|Бабайлы
|109.
|21.10.2020
|Зангилан
|Агалы III
|110.
|21.10.2020
|Зангилан
|Сарыл
|111.
|21.10.2020
|Зангилан
|Хумарлы
|112.
|21.10.2020
|Зангилан
|Гаджаллы
|113.
|21.10.2020
|Зангилан
|Хурама
|114.
|21.10.2020
|Зангилан
|Джахангирбейли
|115.
|21.10.2020
|Зангилан
|Турабад
|116.
|21.10.2020
|Зангилан
|Ичери Мюшлан
|117.
|21.10.2020
|Зангилан
|Гыраг Мюшлан
|118.
|21.10.2020
|Зангилан
|Меликли
|119.
|21.10.2020
|Зангилан
|Удгюн
|120.
|21.10.2020
|Зангилан
|Бахарлы
|121.
|22.10.2020
|Физули
|Моллавели
|122.
|22.10.2020
|Физули
|Юхары Рафадинли
|123.
|22.10.2020
|Физули
|Ашагы Рафадинли
|124.
|22.10.2020
|Джебраил
|Сирик
|125.
|22.10.2020
|Джебраил
|Шихлар
|126.
|22.10.2020
|Джебраил
|Месталыбейли
|127.
|22.10.2020
|Джебраил
|Дерзили
|128.
|22.10.2020
|Зангилан
|Коллугышлаг
|129.
|22.10.2020
|Зангилан
|Малаткешин
|130.
|22.10.2020
|Зангилан
|Зангилан (село)
|131.
|22.10.2020
|Зангилан
|Генлик
|132.
|22.10.2020
|Зангилан
|Велигулубейли
|133.
|22.10.2020
|Зангилан
|Гарадере
|134.
|22.10.2020
|Зангилан
|Чопедере
|135.
|22.10.2020
|Зангилан
|Татар
|136.
|22.10.2020
|Зангилан
|Тири
|137.
|22.10.2020
|Зангилан
|Эмирханлы
|138.
|22.10.2020
|Зангилан
|Гаргулу
|139.
|22.10.2020
|Зангилан
|Бартаз (село)
|140.
|22.10.2020
|Зангилан
|Деллекли
|141.
|22.10.2020
|Зангилан
|пос.Агбенд
|142.
|23.10.2020
|Ходжавенд
|Доланлар
|143.
|23.10.2020
|Ходжавенд
|Буньядлы
|144.
|23.10.2020
|Джебраил
|Даг Тумас
|145.
|23.10.2020
|Джебраил
|Нюсюс
|146.
|23.10.2020
|Джебраил
|пос.Халафли
|147.
|23.10.2020
|Джебраил
|Минбашилы
|148.
|23.10.2020
|Зангилан
|Венедли
|149.
|23.10.2020
|Зангилан
|Мирзагасанли
|150.
|23.10.2020
|Губадлы
|Зиланлы
|151.
|23.10.2020
|Губадлы
|Кюрд Махрузлу
|152.
|23.10.2020
|Губадлы
|Муганлы
|153.
|23.10.2020
|Губадлы
|Алагуршаг
|154.
|25.10.2020
|Зангилан
|Биринджи Алыбейли
|155.
|25.10.2020
|Зангилан
|Икинджи Алыбейли
|156.
|25.10.2020
|Зангилан
|Ребенд
|157.
|25.10.2020
|Зангилан
|Еникенд
|158.
|25.10.2020
|Джебраил
|Говшудлу
|159.
|25.10.2020
|Джебраил
|Софулу
|160.
|25.10.2020
|Джебраил
|Даг Машанлы
|161.
|25.10.2020
|Джебраил
|Кюрдлер
|162.
|25.10.2020
|Джебраил
|Ховуслу
|163.
|25.10.2020
|Губадлы
|Падар
|164.
|25.10.2020
|Губадлы
|Эфендиляр
|165.
|25.10.2020
|Губадлы
|Юсифбейли
|166.
|25.10.2020
|Губадлы
|Чайтумас
|167.
|25.10.2020
|Губадлы
|Ханлыг
|168.
|25.10.2020
|Губадлы
|Сарыятаг
|169.
|25.10.2020
|Губадлы
|Моллабюрхан
|170.
|25.10.2020
|Губадлы
|г.Губадлы
|171.
|26.10.2020
|Джебраил
|Челебиляр
|172.
|28.10.2020
|Зангилан
|Агалы I
|173.
|28.10.2020
|Зангилан
|Агалы II
|174.
|28.10.2020
|Зангилан
|Зернели
|175.
|28.10.2020
|Физули
|Мандылы
|176.
|28.10.2020
|Джебраил
|Газанземи
|177.
|28.10.2020
|Джебраил
|Ханагабулаг
|178.
|28.10.2020
|Джебраил
|Чуллу
|179.
|28.10.2020
|Джебраил
|Гушчулар
|180.
|28.10.2020
|Джебраил
|Гараагадж
|181.
|28.10.2020
|Губадлы
|Гияслы
|182.
|28.10.2020
|Губадлы
|Эбилджа
|183.
|28.10.2020
|Губадлы
|Гилиджан
|184.
|30.10.2020
|Джебраил
|Худавердили
|185.
|30.10.2020
|Джебраил
|Гурбантепе
|186.
|30.10.2020
|Джебраил
|Шахвеледли
|187.
|30.10.2020
|Джебраил
|Хубъярлы
|188.
|30.10.2020
|Зангилан
|Аладин
|189.
|30.10.2020
|Зангилан
|Вежнели
|190.
|30.10.2020
|Губадлы
|Кавдадыг
|191.
|30.10.2020
|Губадлы
|Мемер
|192.
|30.10.2020
|Губадлы
|Моллалы
|193.
|02.11.2020
|Джебраил
|Чапанд
|194.
|02.11.2020
|Джебраил
|Гошабулаг
|195.
|02.11.2020
|Зангилан
|Дере Гилетаг
|196.
|02.11.2020
|Зангилан
|Беюк Гилетаг
|197.
|02.11.2020
|Губадлы
|Ишиглы
|198.
|02.11.2020
|Губадлы
|Мурадханлы
|199.
|02.11.2020
|Губадлы
|Миланлы
|200.
|04.11.2020
|Джебраил
|Мирек
|201.
|04.11.2020
|Джебраил
|Кавдар
|202.
|04.11.2020
|Зангилан
|Мешедиисмаиллы
|203.
|04.11.2020
|Зангилан
|Шафибейли
|204.
|04.11.2020
|Губадлы
|Башарат
|205.
|04.11.2020
|Губадлы
|Гаракишилер
|206.
|04.11.2020
|Губадлы
|Гараджаллы
|207.
|07.11.2020
|Физули
|Юхары Вейселли
|208.
|07.11.2020
|Физули
|Юхары Сейидахмедли
|209.
|07.11.2020
|Физули
|Горган
|210.
|07.11.2020
|Физули
|Махмудлу III
|211.
|07.11.2020
|Физули
|Гаджар
|212.
|07.11.2020
|Физули
|Диваналылар
|213.
|07.11.2020
|Джебраил
|Юхары Мезре
|214.
|07.11.2020
|Джебраил
|Янархадж
|215.
|07.11.2020
|Губадлы
|Газьян
|216.
|07.11.2020
|Губадлы
|Баласолтанлы
|217.
|07.11.2020
|Губадлы
|Марданлы
|218.
|07.11.2020
|Зангилан
|Бешдели
|219.
|07.11.2020
|Ходжалы
|Гарабулаг
|220.
|07.11.2020
|Ходжалы
|Бахарлы
|221.
|07.11.2020
|Ходжавенд
|Атагут
|222.
|07.11.2020
|Ходжавенд
|Хюнерли
|223.
|08.11.2020
|Шуша
|г.Шуша
|224.
|09.11.2020
|Физули
|Гобу Дилагарда
|225.
|09.11.2020
|Физули
|Ял Пирахмедли
|226.
|09.11.2020
|Физули
|Юхары Яглывенд
|227.
|09.11.2020
|Физули
|Дилагарда
|228.
|09.11.2020
|Физули
|Сейидмахмудлу
|229.
|09.11.2020
|Физули
|Алескерли
|230.
|09.11.2020
|Физули
|Ашагы Гюзлек
|231.
|09.11.2020
|Физули
|Говшатлы
|232.
|09.11.2020
|Физули
|Мирзаджамаллы
|233.
|09.11.2020
|Физули
|Шекерджик
|234.
|09.11.2020
|Физули
|Мердинли
|235.
|09.11.2020
|Физули
|Шихлы
|236.
|09.11.2020
|Физули
|Гарамамедли
|237.
|09.11.2020
|Физули
|Довлетъярлы
|238.
|09.11.2020
|Физули
|Гусейнбейли
|239.
|09.11.2020
|Физули
|Сараджыг
|240.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Демирчиляр
|241.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Чанагчи
|242.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Медеткенд
|243.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Сыгнаг
|244.
|09.11.2020
|Шуша
|Дашалты
|245.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Сусанлыг
|246.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Бина
|247.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Туг
|248.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Агдам
|249.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Азых
|250.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Беюк Таглар
|251.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Салакетин
|252.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Зогалбулаг
|253.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Аракюл
|254.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Тагаверд
|255.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Зерданашен
|256.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Шехер
|257.
|09.11.2020
|Джебраил
|Гусейналылар
|258.
|09.11.2020
|Джебраил
|Сёюдлю
|259.
|09.11.2020
|Джебраил
|Ашагы Сирик
|260.
|09.11.2020
|Джебраил
|Галаджиг
|261.
|09.11.2020
|Джебраил
|Молла Гасанли
|262.
|09.11.2020
|Джебраил
|Аскерханлы
|263.
|09.11.2020
|Джебраил
|Юхары Нюсюс
|264.
|09.11.2020
|Джебраил
|Ашиг Меликли
|265.
|09.11.2020
|Джебраил
|Нифталылар
|266.
|09.11.2020
|Джебраил
|Герер
|267.
|09.11.2020
|Губадлы
|Юхары Моллу
|268.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ашагы Моллу
|269.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ходжик
|270.
|09.11.2020
|Губадлы
|Гараиманлы
|271.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хендек
|272.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хамзали
|273.
|09.11.2020
|Губадлы
|Махрузлу
|274.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хал
|275.
|09.11.2020
|Губадлы
|Баллыгая
|276.
|09.11.2020
|Губадлы
|Улашлы
|277.
|09.11.2020
|Губадлы
|Тинли
|278.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ходжахан
|279.
|09.11.2020
|Губадлы
|Боюнэкер
|280.
|09.11.2020
|Губадлы
|Гарагоюнлу
|281.
|09.11.2020
|Губадлы
|Черели
|282.
|09.11.2020
|Зангилан
|Кечикли
|283.
|09.11.2020
|Зангилан
|Ордекли
|284.
|09.11.2020
|Зангилан
|Собу
|285.
|09.11.2020
|Зангилан
|Гарагез
|286.
|09.11.2020
|Зангилан
|Искендербейли
|287.
|09.11.2020
|Зангилан
|пос.Бартаз
|288.
|09.11.2020
|Зангилан
|Бартаз (2300 м)
|289.
|09.11.2020
|Зангилан
|Сыгырт (1370 м)
|290.
|09.11.2020
|Зангилан
|Шукюратаз (2000 м)
|291.
|09.11.2020
|Лачин
|Гюлебирд
|292.
|09.11.2020
|Лачин
|Сафиян
|293.
|09.11.2020
|Лачин
|Тюрклер
|294.
|20.11.2020
|Агдам
|Агдам
|295.
|25.11.2020
|Кяльбаджар
|Кяльбаджар
|296.
|01.12.2020
|Лачин
|Лачин