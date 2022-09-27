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Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана

Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана Сегодня исполняется два года с начала Отечественной войны.
Внутренняя политика
27 сентября 2022 г. 00:00
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана

Сегодня исполняется два года с начала Отечественной войны.

Report напоминает, что с 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Так, 27 сентября 2020 года в ответ на очередные крупномасштабные провокации Армении, нанесение огневых ударов по позициям Азербайджанской армии и гражданским объектам и населенным пунктам была начата контрнаступательная операция, получившая впоследствии название “Железный Кулак”, переросшая в Отечественную войну.

В период 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращением к народу. Эти обращения подняли азербайджанский народ на ноги, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.

27 сентября 2020 года в первом обращении к народу президент Азербайджана настроил все общество на победу.

Президент Ильхам Алиев выступил с обращение 4 октября 2020 года во второй раз, 9 октября – в третий, 17 октября – в четвертый, 20 октября – в пятый, 26 октября – в шестой раз. В каждом обращении главы государства к народу звучали очередные хорошие вести. Именно поэтому все азербайджанцы мира с нетерпением ждали их.

Уже в первый день боев вместе с рядом сел от вражеской оккупации был освобожден Муровдаг - одна из стратегических высот для Азербайджанской армии. Это событие привело к дальнейшему росту воодушевления и энтузиазма как среди личного состава армии, так и населения. В течение 44-х дней ежедневные успехи на фронте давали импульс к дальнейшим победам.

Так, 3 октября Азербайджанская армия, подавив позиции противника на северном направлении фронта, освободила населенные пункты Талыш и Суговушан. В то же время нас радовали новости и с Южного фронта. Конечно же, все эти радостные вести азербайджанскому народу сообщал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, президент Ильхам Алиев.

Сообщение Верховного Главнокомандующего от 4 октября об освобождении Джебраила свидетельствовало о том, что на Южном направлении фронта нами достигнуты серьезные успехи. В первой декаде октября освобождение от врага ряда населенных пунктов уже вызвало большую панику в армянской армии. Вражеские солдаты в панике бежали с поля боя, пытаясь спасти свои жизни. Азербайджанская армия была занята изгнанием врага и освобождением наших земель.

С освобождением поселка Гадрут 9 октября и города Физули 17 октября азербайджанская армия уже сломала хребет врагу. В результате побед над врагом на 21-й день войны политическое и военное руководство Армении осознало свое поражение. Конечно же, назад дороги не было. Но бои были все ожесточеннее, и каждый день с фронта поступали новые радостные вести. С освобождением 18 октября населенного пункта Худафарин Азербайджанская армия восстановила очередную историческую справедливость на Южном фронте.

А всего через два дня Президент Ильхам Алиев донес радостную весть народу, обрадовав всех жителей Зангилана. Таким образом, 20 октября город Зангилан был освобожден от вражеской оккупации. Днем позже - 21 октября был освобожден и поселок Миндживан. С освобождением 22-го числа поселка Агбенд Зангиланского района 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, долгие годы занимаемый армянской армией, был взят под полный контроль.

До конца октября оставалось несколько дней. Азербайджанская армия должна была полностью выполнить поставленные задачи и освободить все оккупированные земли. 25 октября город Губадлы был освобожден от оккупации. Эта победа, как и другие одержанные победы, была встречена с воодушевлением.

Боевые действия продолжаются, азербайджанские военные уже освободили большую часть оккупированных земель. Следующей целью стал город Шуша. Президент сказал, что без Шуши наша победа была бы не полной. Так, 8 ноября президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что город Шуша освобожден от оккупации.

С освобождением Шуши противник был вынужден преклонить колени перед Азербайджанской армией. После перехода Шуши под контроль Азербайджана Армения смирилась со своим поражением и была вынуждена подписать акт о капитуляции. Бои за Шушу – одна из самых успешных операций Отечественной войны, завершившаяся победой азербайджанской армии.

Через сутки после освобождения Шуши от оккупации было освобождено более 70 населенных пунктов, враг был поставлен на колени, и ему ничего не оставалось, как подписать акт о капитуляции.

10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении – "Заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации".

Таким образом, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан показал всему миру свою силу и мощь как на поле боя, так и на политической арене. Во время Отечественной войны глава государства, дав многочисленные интервью ведущим мировым медиа-структурам, перечеркнул всю армянскую пропаганду на информационном фронте. Президент Ильхам Алиев стал глашатаем азербайджанской правды во всем мире как благодаря обращениям к народу, публикациям в Twitter, так и в почти 30 интервью, которые он дал за это время.

В тот же день в восьмом по счету обращении к народу Ильхам Алиев объявил, что ставшее национальным лозунгом выражение "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!", уже охватывает весь Карабах, а армяно-азербайджанскому конфликту положен конец.

В результате продолжения победы в военной области на дипломатической арене в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были переданы 3 района, 20 ноябр под контроль Азербайджана перешел Агдам, 25 ноября- Кяльбаджар, 1 декабря - Лачин.

В связи с этим 1 декабря президент Азербайджана в очередной раз обратился к народу и заявил, что Агдам, Кяльбаджар и Лачин были возвращены без единого выстрела и без единого шехида.

Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские военные формирования постепенно захватывали в течение 4 лет и, удерживая их около 30 лет под оккупацией, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал историей.

В Отечественной войне Азербайджан одержал блестящую победу над Арменией, положив конец оккупации. Каждый из этих 44 дней – славная история Азербайджана. Азербайджанский народ и государство отдают дань светлой памяти своих отважных сынов, ставших шехидами за Родину, с особым уважением чтят их, высоко оценивают заслуги гази и гордятся ими. Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.

На освобожденных территориях продолжаются строительно-восстановительные работы, восстанавливается вся уничтоженная инфраструктура. Строятся новые города, поселки и населенные пункты. Началось возвращение на освобожденные территории.

Естественно, со временем хозяева всех освобожденных территорий вернутся в свои края. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что Армения по-прежнему живет реваншистскими мыслями, не хочет мира. Поэтому ей в очередной раз был преподан тяжелый урок в ходе последних приграничных боев. Ей и на этот раз дали понять, что Железный кулак на месте и готов в любой момент сокрушить голову врага, предотвращая любую провокацию.

В то же время Азербайджан всегда был сторонником мира в всем мире и регионе. Азербайджанское государство открыто демонстрирует всем эту позицию. Мирные предложения, выдвинутые для нормализации отношений с Арменией после Отечественной войны, являются наглядын примером позиции Азербайджана.

Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны:

ДАТА РАЙОН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТЫ
1. 27.09.2020 Физули Гараханбейли
2. 27.09.2020 Физули Гервенд
3. 27.09.2020 Физули село Горадиз
4. 27.09.2020 Джебраил Беюк Марджанлы
5. 27.09.2020 Джебраил Нюзгяр
6. 27.09.2020 Кяльбаджар высота Муровдаг
7. 03.10.2020 Джебраил Мехдили
8. 03.10.2020 Джебраил Чахырлы
9. 03.10.2020 Джебраил Ашагы Маралъян
10. 03.10.2020 Джебраил Шейбей
11. 03.10.2020 Джебраил Гуйджаг
12. 03.10.2020 Физули Ашагы Абдуррахманлы
13. 03.10.2020 Тертер Суговушан
14. 03.10.2020 Тертер Талыш
15. 04.10.2020 Джебраил г.Джебраил
16. 04.10.2020 Джебраил Шукюрбейли
17. 04.10.2020 Джебраил Черекен
18. 04.10.2020 Джебраил Дашкесан
19. 04.10.2020 Джебраил Хоровлу
20. 04.10.2020 Джебраил Махмудлу (село)
21. 04.10.2020 Джебраил Джафарабад
22. 04.10.2020 Джебраил Юхары Маралъян
23. 04.10.2020 Джебраил Дежел
24. 04.10.2020 Джебраил Кархулу
25. 05.10.2020 Джебраил Шихалыагалы
26. 05.10.2020 Джебраил Сарыджаллы
27. 05.10.2020 Джебраил Мезре
28. 09.10.2020 Джебраил Гышлаг
29. 09.10.2020 Тертер Чайлы
30. 09.10.2020 Джебраил Гараджаллы
31. 09.10.2020 Джебраил Эфендиляр
32. 09.10.2020 Джебраил Сулейманлы
33. 09.10.2020 Физули Юхары Гюзлек
34. 09.10.2020 Физули Горазыллы
35. 09.10.2020 Ходжавенд пос.Гадрут
36. 09.10.2020 Ходжавенд Сор
37. 14.10.2020 Физули Гарадаглы
38. 14.10.2020 Физули Хатынбулаг
39. 14.10.2020 Физули Гаракёллу
40. 14.10.2020 Ходжавенд Булутан
41. 14.10.2020 Ходжавенд Меликджанлы
42. 14.10.2020 Ходжавенд Гырмызыгая
43. 14.10.2020 Ходжавенд Дагдёшу
44. 14.10.2020 Ходжавенд Тагасер
45. 15.10.2020 Физули Арыш
46. 15.10.2020 Джебраил Дошуллу
47. 15.10.2020 Ходжавенд Эдишя
48. 15.10.2020 Ходжавенд Дюдюкчю
49. 15.10.2020 Ходжавенд Эдилли
50. 15.10.2020 Ходжавенд Чирагуз
51. 16.10.2020 Ходжавенд Хырманджиг
52. 16.10.2020 Ходжавенд Агбулаг
53. 16.10.2020 Ходжавенд Ахуллу
54. 17.10.2020 Физули г.Физули
55. 17.10.2020 Физули Гочахмедли
56. 17.10.2020 Физули Джуварлы
57. 17.10.2020 Физули Пирахмедли
58. 17.10.2020 Физули Мусабейли
59. 17.10.2020 Физули Чимен
60. 17.10.2020 Физули Ишиглы
61. 17.10.2020 Физули Делели
62. 18.10.2020 Джебраил Гаджилы
63. 18.10.2020 Джебраил Гаджи Исаглы
64. 18.10.2020 Джебраил пос.Худаферин
65. 19.10.2020 Джебраил Солтанлы
66. 19.10.2020 Джебраил Эмирварлы
67. 19.10.2020 Джебраил Машанлы
68. 19.10.2020 Джебраил Хасанлы
69. 19.10.2020 Джебраил Алыкейхалы
70. 19.10.2020 Джебраил Гумлаг
71. 19.10.2020 Джебраил Гейерчин Вейселли
72. 19.10.2020 Джебраил Ниязгулулар
73. 19.10.2020 Джебраил Кечел Мамедли
74. 19.10.2020 Джебраил Шахвелли
75. 19.10.2020 Джебраил Исаглы
76. 20.10.2020 Физули Дердчинар
77. 20.10.2020 Физули Кюрдлер
78. 20.10.2020 Физули Юхары Абдуррахманлы
79. 20.10.2020 Физули Гаргабазар
80. 20.10.2020 Физули Ашагы Вейселли
81. 20.10.2020 Физули Юхары Айбасанлы
82. 20.10.2020 Джебраил Сафарша
83. 20.10.2020 Джебраил Гасангайды
84. 20.10.2020 Джебраил Фуганлы
85. 20.10.2020 Джебраил Имамбагы
86. 20.10.2020 Джебраил Даш Вейселли
87. 20.10.2020 Джебраил Агтепе
88. 20.10.2020 Джебраил Ярахмедли
89. 20.10.2020 Ходжавенд Агджакенд
90. 20.10.2020 Ходжавенд Мюлкюдере
91. 20.10.2020 Ходжавенд Дашбаши
92. 20.10.2020 Ходжавенд Гюнешли
93. 20.10.2020 Ходжавенд Чинарлы
94. 20.10.2020 Зангилан г.Зангилан
95. 20.10.2020 Зангилан Хавалы
96. 20.10.2020 Зангилан Мамедбейли
97. 20.10.2020 Зангилан пос.Хакари
98. 20.10.2020 Зангилан Шерифан
99. 20.10.2020 Зангилан Муганлы
100. 21.10.2020 Физули Геджегезлю
101. 21.10.2020 Физули Ашагы Сейидахмедли
102. 21.10.2020 Физули Зяргяр
103. 21.10.2020 Джебраил Бальянд
104. 21.10.2020 Джебраил Папы
105. 21.10.2020 Джебраил Тулус
106. 21.10.2020 Джебраил Тинли
107. 21.10.2020 Зангилан пос.Миндживан
108. 21.10.2020 Зангилан Бабайлы
109. 21.10.2020 Зангилан Агалы III
110. 21.10.2020 Зангилан Сарыл
111. 21.10.2020 Зангилан Хумарлы
112. 21.10.2020 Зангилан Гаджаллы
113. 21.10.2020 Зангилан Хурама
114. 21.10.2020 Зангилан Джахангирбейли
115. 21.10.2020 Зангилан Турабад
116. 21.10.2020 Зангилан Ичери Мюшлан
117. 21.10.2020 Зангилан Гыраг Мюшлан
118. 21.10.2020 Зангилан Меликли
119. 21.10.2020 Зангилан Удгюн
120. 21.10.2020 Зангилан Бахарлы
121. 22.10.2020 Физули Моллавели
122. 22.10.2020 Физули Юхары Рафадинли
123. 22.10.2020 Физули Ашагы Рафадинли
124. 22.10.2020 Джебраил Сирик
125. 22.10.2020 Джебраил Шихлар
126. 22.10.2020 Джебраил Месталыбейли
127. 22.10.2020 Джебраил Дерзили
128. 22.10.2020 Зангилан Коллугышлаг
129. 22.10.2020 Зангилан Малаткешин
130. 22.10.2020 Зангилан Зангилан (село)
131. 22.10.2020 Зангилан Генлик
132. 22.10.2020 Зангилан Велигулубейли
133. 22.10.2020 Зангилан Гарадере
134. 22.10.2020 Зангилан Чопедере
135. 22.10.2020 Зангилан Татар
136. 22.10.2020 Зангилан Тири
137. 22.10.2020 Зангилан Эмирханлы
138. 22.10.2020 Зангилан Гаргулу
139. 22.10.2020 Зангилан Бартаз (село)
140. 22.10.2020 Зангилан Деллекли
141. 22.10.2020 Зангилан пос.Агбенд
142. 23.10.2020 Ходжавенд Доланлар
143. 23.10.2020 Ходжавенд Буньядлы
144. 23.10.2020 Джебраил Даг Тумас
145. 23.10.2020 Джебраил Нюсюс
146. 23.10.2020 Джебраил пос.Халафли
147. 23.10.2020 Джебраил Минбашилы
148. 23.10.2020 Зангилан Венедли
149. 23.10.2020 Зангилан Мирзагасанли
150. 23.10.2020 Губадлы Зиланлы
151. 23.10.2020 Губадлы Кюрд Махрузлу
152. 23.10.2020 Губадлы Муганлы
153. 23.10.2020 Губадлы Алагуршаг
154. 25.10.2020 Зангилан Биринджи Алыбейли
155. 25.10.2020 Зангилан Икинджи Алыбейли
156. 25.10.2020 Зангилан Ребенд
157. 25.10.2020 Зангилан Еникенд
158. 25.10.2020 Джебраил Говшудлу
159. 25.10.2020 Джебраил Софулу
160. 25.10.2020 Джебраил Даг Машанлы
161. 25.10.2020 Джебраил Кюрдлер
162. 25.10.2020 Джебраил Ховуслу
163. 25.10.2020 Губадлы Падар
164. 25.10.2020 Губадлы Эфендиляр
165. 25.10.2020 Губадлы Юсифбейли
166. 25.10.2020 Губадлы Чайтумас
167. 25.10.2020 Губадлы Ханлыг
168. 25.10.2020 Губадлы Сарыятаг
169. 25.10.2020 Губадлы Моллабюрхан
170. 25.10.2020 Губадлы г.Губадлы
171. 26.10.2020 Джебраил Челебиляр
172. 28.10.2020 Зангилан Агалы I
173. 28.10.2020 Зангилан Агалы II
174. 28.10.2020 Зангилан Зернели
175. 28.10.2020 Физули Мандылы
176. 28.10.2020 Джебраил Газанземи
177. 28.10.2020 Джебраил Ханагабулаг
178. 28.10.2020 Джебраил Чуллу
179. 28.10.2020 Джебраил Гушчулар
180. 28.10.2020 Джебраил Гараагадж
181. 28.10.2020 Губадлы Гияслы
182. 28.10.2020 Губадлы Эбилджа
183. 28.10.2020 Губадлы Гилиджан
184. 30.10.2020 Джебраил Худавердили
185. 30.10.2020 Джебраил Гурбантепе
186. 30.10.2020 Джебраил Шахвеледли
187. 30.10.2020 Джебраил Хубъярлы
188. 30.10.2020 Зангилан Аладин
189. 30.10.2020 Зангилан Вежнели
190. 30.10.2020 Губадлы Кавдадыг
191. 30.10.2020 Губадлы Мемер
192. 30.10.2020 Губадлы Моллалы
193. 02.11.2020 Джебраил Чапанд
194. 02.11.2020 Джебраил Гошабулаг
195. 02.11.2020 Зангилан Дере Гилетаг
196. 02.11.2020 Зангилан Беюк Гилетаг
197. 02.11.2020 Губадлы Ишиглы
198. 02.11.2020 Губадлы Мурадханлы
199. 02.11.2020 Губадлы Миланлы
200. 04.11.2020 Джебраил Мирек
201. 04.11.2020 Джебраил Кавдар
202. 04.11.2020 Зангилан Мешедиисмаиллы
203. 04.11.2020 Зангилан Шафибейли
204. 04.11.2020 Губадлы Башарат
205. 04.11.2020 Губадлы Гаракишилер
206. 04.11.2020 Губадлы Гараджаллы
207. 07.11.2020 Физули Юхары Вейселли
208. 07.11.2020 Физули Юхары Сейидахмедли
209. 07.11.2020 Физули Горган
210. 07.11.2020 Физули Махмудлу III
211. 07.11.2020 Физули Гаджар
212. 07.11.2020 Физули Диваналылар
213. 07.11.2020 Джебраил Юхары Мезре
214. 07.11.2020 Джебраил Янархадж
215. 07.11.2020 Губадлы Газьян
216. 07.11.2020 Губадлы Баласолтанлы
217. 07.11.2020 Губадлы Марданлы
218. 07.11.2020 Зангилан Бешдели
219. 07.11.2020 Ходжалы Гарабулаг
220. 07.11.2020 Ходжалы Бахарлы
221. 07.11.2020 Ходжавенд Атагут
222. 07.11.2020 Ходжавенд Хюнерли
223. 08.11.2020 Шуша г.Шуша
224. 09.11.2020 Физули Гобу Дилагарда
225. 09.11.2020 Физули Ял Пирахмедли
226. 09.11.2020 Физули Юхары Яглывенд
227. 09.11.2020 Физули Дилагарда
228. 09.11.2020 Физули Сейидмахмудлу
229. 09.11.2020 Физули Алескерли
230. 09.11.2020 Физули Ашагы Гюзлек
231. 09.11.2020 Физули Говшатлы
232. 09.11.2020 Физули Мирзаджамаллы
233. 09.11.2020 Физули Шекерджик
234. 09.11.2020 Физули Мердинли
235. 09.11.2020 Физули Шихлы
236. 09.11.2020 Физули Гарамамедли
237. 09.11.2020 Физули Довлетъярлы
238. 09.11.2020 Физули Гусейнбейли
239. 09.11.2020 Физули Сараджыг
240. 09.11.2020 Ходжалы Демирчиляр
241. 09.11.2020 Ходжалы Чанагчи
242. 09.11.2020 Ходжалы Медеткенд
243. 09.11.2020 Ходжалы Сыгнаг
244. 09.11.2020 Шуша Дашалты
245. 09.11.2020 Ходжавенд Сусанлыг
246. 09.11.2020 Ходжавенд Бина
247. 09.11.2020 Ходжавенд Туг
248. 09.11.2020 Ходжавенд Агдам
249. 09.11.2020 Ходжавенд Азых
250. 09.11.2020 Ходжавенд Беюк Таглар
251. 09.11.2020 Ходжавенд Салакетин
252. 09.11.2020 Ходжавенд Зогалбулаг
253. 09.11.2020 Ходжавенд Аракюл
254. 09.11.2020 Ходжавенд Тагаверд
255. 09.11.2020 Ходжавенд Зерданашен
256. 09.11.2020 Ходжавенд Шехер
257. 09.11.2020 Джебраил Гусейналылар
258. 09.11.2020 Джебраил Сёюдлю
259. 09.11.2020 Джебраил Ашагы Сирик
260. 09.11.2020 Джебраил Галаджиг
261. 09.11.2020 Джебраил Молла Гасанли
262. 09.11.2020 Джебраил Аскерханлы
263. 09.11.2020 Джебраил Юхары Нюсюс
264. 09.11.2020 Джебраил Ашиг Меликли
265. 09.11.2020 Джебраил Нифталылар
266. 09.11.2020 Джебраил Герер
267. 09.11.2020 Губадлы Юхары Моллу
268. 09.11.2020 Губадлы Ашагы Моллу
269. 09.11.2020 Губадлы Ходжик
270. 09.11.2020 Губадлы Гараиманлы
271. 09.11.2020 Губадлы Хендек
272. 09.11.2020 Губадлы Хамзали
273. 09.11.2020 Губадлы Махрузлу
274. 09.11.2020 Губадлы Хал
275. 09.11.2020 Губадлы Баллыгая
276. 09.11.2020 Губадлы Улашлы
277. 09.11.2020 Губадлы Тинли
278. 09.11.2020 Губадлы Ходжахан
279. 09.11.2020 Губадлы Боюнэкер
280. 09.11.2020 Губадлы Гарагоюнлу
281. 09.11.2020 Губадлы Черели
282. 09.11.2020 Зангилан Кечикли
283. 09.11.2020 Зангилан Ордекли
284. 09.11.2020 Зангилан Собу
285. 09.11.2020 Зангилан Гарагез
286. 09.11.2020 Зангилан Искендербейли
287. 09.11.2020 Зангилан пос.Бартаз
288. 09.11.2020 Зангилан Бартаз (2300 м)
289. 09.11.2020 Зангилан Сыгырт (1370 м)
290. 09.11.2020 Зангилан Шукюратаз (2000 м)
291. 09.11.2020 Лачин Гюлебирд
292. 09.11.2020 Лачин Сафиян
293. 09.11.2020 Лачин Тюрклер
294. 20.11.2020 Агдам Агдам
295. 25.11.2020 Кяльбаджар Кяльбаджар
296. 01.12.2020 Лачин Лачин
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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinin başlamasından iki il ötür
Версия на английском языке Two years pass since beginning of Patriotic War

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