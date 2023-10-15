Прошло 20 лет со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана

Сегодня исполняется 20 лет с момента первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

Сегодня исполняется 20 лет со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

Report напоминает, что Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана 15 октября 2003 года.

1 октября 2003 года общенациональный лидер Гейдар Алиев в обращении к азербайджанскому народу сказал: ”Обращаясь к вам - моим соотечественникам, призываю поддержать на предстоящих президентских выборах кандидата в президенты, моего политического преемника, первого заместителя председателя партии “Ени Азербайджан” Ильхама Алиева. Он является высокоинтеллектуальной, энергичной и инициативной личностью с прагматичным мышлением, прекрасно разбирающейся в современной мировой политике и экономике. Заверяю вас в том, что как Ильхам Алиев, так и партия “Ени Азербайджан”, и впредь, тесно сплотив вокруг себя самых достойных сыновей и дочерей нашего народа, многое сделают на пути развития Азербайджанского государства и благополучия нашего народа. Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее”.

Так и случилось, народ поддержал призыв великого лидера. На состоявшихся 15 октября 2003 года президентских выборах более 76 процентов избирателей проголосовали за Ильхама Алиева и избрали его президентом Азербайджана, тем самым начался новый этап в развитии нашей страны.

Вступая в должность, президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации поблагодарил азербайджанский народ за оказанное ему доверие и еще раз заявил о приверженности политике Гейдара Алиева.

"Для превращения Азербайджана в могущественное государство, прежде всего, необходимо продолжить политику Гейдара Алиева. Выступая сегодня с высокой трибуны, я обещаю азербайджанскому народу, что останусь верен этой политике, никогда не сверну с этого пути, буду продолжать политику Гейдара Алиева", - сказал президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев за 20 лет своей деятельности выполнил все обещания, данные народу. За это эти годы было достигнуто быстрое развитие нашей страны во всех сферах, улучшилось благосостояние людей, были расширены политические, экономические возможности Азербайджана, создана современная армия, укреплены позиции нашей страны на международной арене. Все международные, крупномасштабные проекты, реализуемые сегодня в регионе, осуществляются с участием Азербайджана, с учетом его национальных интересов.

Под руководством президента Ильхама Алиева была полностью обеспечена территориальная целостность Азербайджана и исполнена мечта великого лидера об освобождении наших земель. Во время 44-дневной Отечественной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно обращался к народу. Эти обращения крепко сплотили азербайджанский народ в единый кулак, оказали сильное влияние на ход и результат войны. Каждое обращение главы государства становилось началом очередных побед.

Именно Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев в тот период передавал азербайджанскому народу радостные вести. 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции.

Таким образом, под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан показал всему миру свою силу и мощь как на поле боя, так и на политической арене. Во время Отечественной войны глава государства перечеркнул все старания Армении на информационном фронте, давая интервью ведущим мировым медиа. Президент Ильхам Алиев стал глашатаем азербайджанских реалий во всем мире благодаря обращениям к народу, публикациям в Twitter и около 30 интервью, которые он дал за это время.

В своем восьмом по счету обращении к народу Ильхам Алиев объявил об освобождении всего Карабаха и завершении армяно-азербайджанского конфликта фразой "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", ставшей общенациональным лозунгом.

19 сентября этого года для выполнения положений Трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе Азербайджана, разоружения и вывода армянских вооруженных сил с территории нашей страны, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности гражданского населения, в том числе, привлеченного к строительным и восстановительным работам на освобожденных территориях, и наших военнослужащих, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки формирований вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Противник сдался, подняв белый флаг. Тем самым на всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй, а в каждой части Карабаха развевается трехцветный флаг нашей страны.

Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева успешно развивается экономика Азербайджана, в Карабахе полным ходом идут строительно-восстановительные работы, реализуются социальные программы. Все это дает основание говорить о том, что Азербайджан скоро превратит Карабах в рай, и бывшие вынужденные переселенцы, изгнанные со своих исконных земель, благополучно вернутся в свои дома.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку. В 1967-1977 годах учился в бакинской средней школе №6. В 1977-1982 годах учился в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). После его окончания в 1982 году поступил в аспирантуру МГИМО.

В 1985 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук, а в 1985-1990 годах был преподавателем МГИМО. В 1991-1994 годах работал в сфере частного бизнеса и руководил рядом производственно-коммерческих предприятий. С 1994 по август 2003 года был сначала вице-президентом, а затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Принимал активное участие в реализации нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева.

На парламентских выборах 1995 и 2000 годов был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. С 1997 года - президент Национального олимпийского комитета Азербайджана. В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году - первым заместителем председателя, а в 2005 году - председателем партии "Ени Азербайджан". В 2001-2003 годах возглавлял делегацию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. В связи с этим его депутатские полномочия были прекращены. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76 процентов избирателей. В 2004 году был награжден дипломом почетного члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы и медалью ПАСЕ.

На выборах, проведенных 15 октября 2008 года, Ильхам Алиев, набрав 88,73 процента голосов избирателей, во второй раз был избран президентом Азербайджанской Республики.

На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев, набрав 84,54 процента голосов избирателей, в очередной раз был избран президентом Азербайджанской Республики.

На состоявшихся 11 апреля 2018 года выборах Ильхам Алиев, получив более 86 процентов голосов избирателей вновь был избран президентом Азербайджанской Республики.

Владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками.

Женат. Имеет троих детей и пятерых внуков.

Кроме того, Ильхам Алиев награжден почетными орденами многих стран, является почетным доктором ряда всемирно известных университетов. Обладая большим авторитетом среди мировой спортивной общественности, президент Азербайджана был удостоен наград многих международных спортивных организаций.