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Подготовлены рекомендации для повышения эффективности в сфере внешней политики Азербайджана

Прошли семинары-обсуждения по региональным и тематическим темам

В рамках проходящего 15-16 июля в Центре анализа международных отношений VI совещания, посвященного 100-летию органов дипломатической службы Азербайджанской Республики, прошли семинары-обсуждения по региональным и тематическим темам. 

Как сообщили Report в МИД, на мероприятии присутствовали заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместители министра иностранных дел Халаф Халафов, Рамиз Гасанов, Махмуд Мамедгулиев, замминистра культуры Севда Мамедалиева и др. 

В ходе обсуждений коснулись различных аспектов нашей внешней политики, провели обмен мнениями. Подготовлены рекомендации для повышения эффективности в сфере внешней политики Азербайджана.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев проинформировал о деятельности центра. 

В конце участники мероприятия выразили признательность Центру анализа международных отношений и его руководству за проведение подобного мероприятия. 

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