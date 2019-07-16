В рамках проходящего 15-16 июля в Центре анализа международных отношений VI совещания, посвященного 100-летию органов дипломатической службы Азербайджанской Республики, прошли семинары-обсуждения по региональным и тематическим темам.

Как сообщили Report в МИД, на мероприятии присутствовали заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместители министра иностранных дел Халаф Халафов, Рамиз Гасанов, Махмуд Мамедгулиев, замминистра культуры Севда Мамедалиева и др.

В ходе обсуждений коснулись различных аспектов нашей внешней политики, провели обмен мнениями. Подготовлены рекомендации для повышения эффективности в сфере внешней политики Азербайджана.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев проинформировал о деятельности центра.

В конце участники мероприятия выразили признательность Центру анализа международных отношений и его руководству за проведение подобного мероприятия.