​Состоялась встреча президентов Азербайджана и Пакистана один на один

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 11 марта состоялась встреча один на один между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между нашими странами, опирающихся на принципы дружбы, сотрудничества и партнерства в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Была также выражена уверенность в том, что официальный визит президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Азербайджан внесет свой вклад в дело укрепления связей между нашими странами. Было отмечено, что существует хороший потенциал для расширения сотрудничества между нашими странами в различных областях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним региональным и международным вопросам.

11 марта также состоялась церемония официальной встречи президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.



На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.



Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Пакистана.



Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Пакистан и Азербайджанской Республики. Главы государств обошли строй почетного караула. Президент Пакистана поприветствовал азербайджанских солдат.



Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Мамнуну Хусейну, а члены делегации Исламской Республики Пакистан - президенту Ильхаму Алиеву.



Строй почетного караула под звуки военного марша прошел перед главами государств.



Президенты сфотографировались для официального фото.