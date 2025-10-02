Прокурор запросил наказания для арестованного племянника Арифа Алышанова
- 02 октября, 2025
- 12:13
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Низами Алышана, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег под видом осуществления валютных операций.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой завершилось судебное следствие.
На заседании прокурор попросил суд приговорить Низами Алышана к 12 годам лишения свободы.
Представитель потерпевшего Бабека Мамедзаде попросил принять гражданский иск в полном объеме и взыскать средства с обвиняемого.
Адвокат Низами Алышана попросил у суда время для выступления.
Процесс назначен на 13 октября.
Отметим, что по уголовному делу потерпевшими признаны Зейнал Муталлим оглу Усубов, Бабек Магомед оглу Мамедзаде и Ядигар Шиби оглу Исрафилов.
Согласно обвинению, Низами Алишан выдавал себя людям за специалиста по купле-продаже акций и валюты. Таким образом он завладел 1 млн 300 тыс. долларов Бабека Мамедзаде, 945 тыс. долларов Зейнала Усубова и 200 тыс. долларов Ядигара Исрафилова.
Низами Алишан обвиняется по статье 178.4 (мошенничество - с причинением ущерба в особо крупном размере) УК АР.
Он является зятем певца Элариза Мамедоглу, проживающего в США, и племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова.