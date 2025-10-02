Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Прокурор запросил наказания для арестованного племянника Арифа Алышанова

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 12:13
    Прокурор запросил наказания для арестованного племянника Арифа Алышанова

    В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Низами Алышана, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег под видом осуществления валютных операций.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой завершилось судебное следствие.

    На заседании прокурор попросил суд приговорить Низами Алышана к 12 годам лишения свободы.

    Представитель потерпевшего Бабека Мамедзаде попросил принять гражданский иск в полном объеме и взыскать средства с обвиняемого.

    Адвокат Низами Алышана попросил у суда время для выступления.

    Процесс назначен на 13 октября.

    Отметим, что по уголовному делу потерпевшими признаны Зейнал Муталлим оглу Усубов, Бабек Магомед оглу Мамедзаде и Ядигар Шиби оглу Исрафилов.

    Согласно обвинению, Низами Алишан выдавал себя людям за специалиста по купле-продаже акций и валюты. Таким образом он завладел 1 млн 300 тыс. долларов Бабека Мамедзаде, 945 тыс. долларов Зейнала Усубова и 200 тыс. долларов Ядигара Исрафилова.

    Низами Алишан обвиняется по статье 178.4 (мошенничество - с причинением ущерба в особо крупном размере) УК АР.

    Он является зятем певца Элариза Мамедоглу, проживающего в США, и племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова.

    уголовный процесс Низами Алышан мошенничество
    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Последние новости

    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    12:50

    Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:50

    Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛА

    В регионе
    12:49

    Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

    Внешняя политика
    Лента новостей