Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества
Внутренняя политика
- 20 сентября, 2025
- 16:26
Делегация во главе с директором Государственной прокуратуры Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой находится с визитом в Азербайджане.
Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана.
В рамках визита состоялась встреча с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым.
Генпрокурор особо подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Кенией достигло высокого уровня, политические связи развиваются по восходящей линии. Он также отметил динамично развивающиеся отношения между странами в различных сферах, в том числе между органами прокуратуры.
Ренсон Ингонга отметил, что представляемое им ведомство придает большое значение развитию связей с прокуратурой Азербайджана, и выразил уверенность в расширении сотрудничества между ведомствами.
