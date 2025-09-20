Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 16:26
    Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Делегация во главе с директором Государственной прокуратуры Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой находится с визитом в Азербайджане.

    Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана.

    В рамках визита состоялась встреча с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

    Генпрокурор особо подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Кенией достигло высокого уровня, политические связи развиваются по восходящей линии. Он также отметил динамично развивающиеся отношения между странами в различных сферах, в том числе между органами прокуратуры.

    Ренсон Ингонга отметил, что представляемое им ведомство придает большое значение развитию связей с прокуратурой Азербайджана, и выразил уверенность в расширении сотрудничества между ведомствами.

    генпрокурор Камран Алиев Кения сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və Keniya prokurorluq orqanları əməkdaşlığı müzakirə edib

    Последние новости

    16:37
    Фото

    Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    16:33

    Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:29
    Фото

    Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"

    Другие
    16:28

    В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировой

    Другие страны
    16:26
    Фото

    Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внутренняя политика
    16:23

    В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    16:07

    В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварии

    В регионе
    16:06
    Фото
    Видео

    Новым жителям Кяльбаджара вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:03

    Пассажирские перевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли более чем на 2%

    Инфраструктура
    Лента новостей