Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

Делегация во главе с директором Государственной прокуратуры Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана.

В рамках визита состоялась встреча с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

Генпрокурор особо подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Кенией достигло высокого уровня, политические связи развиваются по восходящей линии. Он также отметил динамично развивающиеся отношения между странами в различных сферах, в том числе между органами прокуратуры.

Ренсон Ингонга отметил, что представляемое им ведомство придает большое значение развитию связей с прокуратурой Азербайджана, и выразил уверенность в расширении сотрудничества между ведомствами.