Проходит очередная конференции Коллегии адвокатов Азербайджана

Сегодня проходит очередная конференция членов Коллегии адвокатов Азербайджана.

Сегодня проходит очередная конференция членов Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, в проходящей в Баку конференции принимают участие представители адвокатских структур, осуществляющих деятельность в различных регионах, частные адвокаты, институты гражданского общества, иностранные гости, а также представители СМИ.

Сначала будет заслушан отчет Коллегии за 2017-2022 годы.

Затем состоятся выборы в соответствии с повесткой, на которых будут избраны председатель президиума, заместители и члены Коллегии, а также председатель и состав дисциплинарной комиссии.

В настоящее время председателем президиума Коллегии является Анар Багиров.