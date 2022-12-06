О нас

Проходит очередная конференции Коллегии адвокатов Азербайджана

Проходит очередная конференции Коллегии адвокатов Азербайджана Сегодня проходит очередная конференция членов Коллегии адвокатов Азербайджана.
Внутренняя политика
6 декабря 2022 г. 10:30
Проходит очередная конференции Коллегии адвокатов Азербайджана

Сегодня проходит очередная конференция членов Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, в проходящей в Баку конференции принимают участие представители адвокатских структур, осуществляющих деятельность в различных регионах, частные адвокаты, институты гражданского общества, иностранные гости, а также представители СМИ.

Сначала будет заслушан отчет Коллегии за 2017-2022 годы.

Затем состоятся выборы в соответствии с повесткой, на которых будут избраны председатель президиума, заместители и члены Коллегии, а также председатель и состав дисциплинарной комиссии.

В настоящее время председателем президиума Коллегии является Анар Багиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Vəkillər Kollegiyasının növbəti konfransı keçirilir

Экслюзивные новости

Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi