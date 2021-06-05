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Проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджаре оператором

Проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджаре оператором Проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджаре оператором Азербайджанского телевидения (AzTV) Сираджем Абышовым.
Внутренняя политика
5 июня 2021 г. 11:33
Проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджаре оператором

Проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджаре оператором Азербайджанского телевидения (AzTV) Сираджем Абышовым.

Как сообщает Report, церемония прощания с шехидом проходит в его доме в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.

В церемонии наряду с членами семьи и близкими шехида участвуют помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, председатель Закрытого акционерного общества “Азербайджанское телевидение и радио” Ровшан Мамедов и представители общественности.

После церемонии его похоронят в Аллее шехидов в Сумгайыте.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и др. статьям Уголовного кодекса.

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