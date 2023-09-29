Проходит церемония прощания с Ганирой Пашаевой

В мечети Гейдара в Баку проходит церемония прощания с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса, депутатом Ганирой Пашаевой.

В мечети Гейдара в Баку проходит церемония прощания с председателем комитета по культуре Милли Меджлиса, депутатом Ганирой Пашаевой.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, члены семьи и родственники покойной, а также представители общественности.

После церемонии прощания состоятся похороны во II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в реанимационном отделении Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья.

Несмотря на все необходимые меры, предпринятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.