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Проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева

Проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева В Милли Меджлисе началась церемония инаугурации Ильхама Алиева, победившего на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 7 февраля.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 11:06
Проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева

В Милли Меджлисе началась церемония инаугурации Ильхама Алиева, победившего на внеочередных президентских выборах, прошедших 7 февраля.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса.

Отметим, что Конституционный суд подтвердил результаты выборов президента Азербайджана. Президентом был объявлен кандидат, выдвинутый партией "Ени Азербайджан" Ильхам Гейдар оглу Алиев, набравший наибольшее число голосов.

Согласно статье 103 Конституции, лицо, избранное президентом Азербайджана, в течение трех дней, начиная со дня объявления итогов выборов, в присутствии судей Конституционного суда АР приносит следующую присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий Президента Азербайджанской Республики соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу".

Президент Азербайджанской Республики считается приступившим к исполнению своих полномочий со дня присяги.

Отметим, что Ильхам Алиев победил на президентских выборах, набрав 92,12% голосов.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev's inauguration ceremony underway in Baku
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin andiçmə mərasimi keçirilir

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