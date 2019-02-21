Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня проходит два года со дня назначения Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

Report напоминает, что Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась в городе Баку в 1964 году.

В 1982 году окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н.Нариманова.

В 1988 году с отличием окончила 1-ый Московский государственный медицинский институт имени М.Сеченова.

С 1988 по 1992 год работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Краснова.

С 1995 года занимает пост президента в созданном по её инициативе Фонде культуры Азербайджана.

С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал "Азербайджан – Ирс", издающийся на трех языках (азербайджанском, русском, английском).

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. Её организаторские способности и авторитет на международном уровне сыграли решающую роль в принятии решения о проведении в Азербайджане Кубка Мира по художественной гимнастике в 2003 и 2004 годах, а также чемпионата мира в 2005 году.

В наcтоящее время Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева, созданного с целью изучения богатого наследия общенационального лидера азербайджанского народа, а также воспитания нового поколения в духе созданных Гейдаром Алиевым идей национальной государственности. Официальное открытие Фонда Гейдара Алиева состоялось 10 мая 2004 года.

13 августа 2004 года за свои усилия в области сохранения и развития устной народной литературы и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

28 декабря 2004 года на IV Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева была избрана членом Исполнительного комитета НОК АР.

С 2004 года является членом Политического совета партии "Ени Азербайджан".

В марте 2005 года Мехрибан Алиева была удостоена международной премии "Общественный деятель 2004 года" в номинации "Caspian Energy Integration Award-2005".

В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в Азербайджане, была удостоена звания "Женщина года".

9 июня 2005 года за общественную меценатскую и благотворительную деятельность, за весомый вклад в поддержку учреждений образования и культуры, за укрепление дружбы между народами России и Азербайджана удостоена ордена "Рубиновый крест" Международного благотворительного фонда "Меценаты столетия" России.

В 2005 году получила ученую степень кандидата философских наук.

На проведенных 6 ноября 2005 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии "Ени Азербайджан" по второму Азизбековскому округу номер 14, была избрана депутатом, набрав 92.12% (23106 голосов) голосов.

За заслуги в развитии системы образования страны, сохранение и пропаганду в мире национально-культурного наследия, за работу, проводимую по укреплению положительного имиджа нашего народа в зарубежных странах, подготовку и проведение на высоком уровне в республике 27-го чемпионата мира по художественной гимнастике, широкомасштабную благотворительную деятельность, Фонд Национального героя Чингиза Мустафаева и группа компаний ANS объявили Мехрибан Алиеву "Человеком 2005 года".

В марте 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН за внесение вклада в сохранение культурно-духовных ценностей.

За широкомасштабную и самоотверженную деятельность в различных сферах, включая диалог между цивилизациями, внимание к детям, нуждающимся в заботе, улучшение их жизненных условий, большую поддержку образованию и проектам, претворяемым в жизнь в исламском мире, 23 ноября 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

За исключительные заслуги в деле охраны и укрепления здоровья матери, детей и семьи единогласным решением 120-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, проходящей в Женеве 29 января 2007 года, Мехрибан Алиева была удостоена премии этой международной организации.

За широкомасштабную благотворительную деятельность, выдающиеся достижения в служении высшим идеалам человечества в мае 2007 года Мехрибан Алиева была удостоена международной премии "Золотое сердце".

По распоряжению президента Азербайджанской Республики от 5 мая 2009 года за плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики Мехрибан Ариф гызы Алиева была удостоена Премии Гейдара Алиева.

14 сентября 2009 года Мехрибан Алиева была удостоена Большого Командорского Креста ордена Заслуги Республики Польша за вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Польшей.

15 февраля 2010 года распоряжением президента Французской Республики Мехрибан Алиева была удостоена офицерской степени Ордена Почетного легиона.

30 июля 2010 года Мехрибан Алиевой вручена "Золотая медаль" ЮНЕСКО.

На проведенных 7 ноября 2010 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии "Ени Азербайджан" по второму Хазарскому округу номер 14, была избрана депутатом, набрав 94.49% (31797 голосов) голосов.

24 июня 2011 года Мехрибан Алиевой была вручена Золотая Медаль Форума Кранс Монтана, 29 июня 2012 года – награда этого же форума "Prix de la Fondation".

13 февраля 2012 года Мехрибан Алиева была удостоена звания почетного профессора Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Российской Федерации.

13 апреля 2012 года Мехрибан Алиевой вручена премия "Звезды Содружества", учрежденная Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ (СГС) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

В 2012 году Мехрибан Алиева была удостоена высшей награды Союза казаков Азербайджана "Казацкая Слава" за "милосердие, доброту, активную деятельность на благо народов и за помощь казачеству".

В январе 2013 года влиятельная пакистанская газета "Daily Times" и Организация женщин-волонтеров объявили Мехрибан Алиеву "Символом гуманизма – человеком 2012 года".

7 июня 2013 года избрана заместителем председателя партии "Ени Азербайджан".

27 декабря 2013 года Мехрибан Алиева была удостоена пакистанской премии "Женское совершенство - 2013" имени мученицы Беназир Бхутто.

По результатам совместного опроса, проведенного Французским Центром наследия арабской культуры и египетской компанией "Nefertiti Media Productions" с 8 марта 2013 по 10 февраля 2014 года, Мехрибан Алиева была удостоена звания самой влиятельной женщины года.

В мае 2014 года Мехрибан Алиева была удостоена почетной награды Федерации тюркско-германской дружбы за вклад в межцивилизационный диалог, а также популяризацию тюркского мира в Германии и заслуги в развитии азербайджано-германских связей.

В мае 2014 года была удостоена премии "Первая леди года" за активное участие в общественной, социальной и культурной жизни Азербайджана, важный вклад в динамичное развитие общества, неоценимые заслуги в области пропаганды нашей культуры в мире, а также за всестороннюю поддержку делу сохранения всемирного культурного наследия, приверженность принципам социальной справедливости и гуманизма.

В июне 2014 года была удостоена специальной почетной премии Международной олимпийской академии "Олимпийское совершенство" за заслуги в пропаганде олимпийских ценностей и принципов.

В августе 2014 года была награждена орденом "За заслуги перед Астраханской областью" и удостоена Почетного диплома Государства Кувейт за широкую пропаганду в мире исламского культурного наследия, благотворительную деятельность в Азербайджане и за его пределами, большой вклад в образование и медицину.

11 февраля 2015 года награждена высшим орденом "Hilal-e Pakistan" Исламской Республики Пакистан.

26 марта 2015 года за особые заслуги перед Сербией в общественной, культурной и гуманитарной сферах Мехрибан Алиева была удостоена высокой государственной награды Сербской Республики – Сретенского ордена.

По Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 июня 2015 года Мехрибан Алиева награждена орденом "Гейдар Алиев" за плодотворную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджанской Республике, широкую пропаганду в международном масштабе культурного наследия азербайджанского народа и большие заслуги в организации первых Европейских игр.

На проведенных 1 ноября 2015 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии "Ени Азербайджан" по Хазарскому округу №14, избрана депутатом, набрав 96,7% (38 029) голосов.

Фонд Национального героя Чингиза Мустафаева и Группа компаний ANS объявили Мехрибан Алиеву "Человеком 2015 года" за заслуги в организации и проведении на высоком уровне первых Европейских игр, широкомасштабную деятельность, направленную на популяризацию в мире положительного имиджа Азербайджана, проводимую работу для взаимной интеграции азербайджанской и мировой культуры, вклад в формирование атмосферы мультикультурализма в стране и последовательную благотворительную деятельность.

21 января 2016 года решением Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов за особые заслуги в развитии спорта в Европе руководителю Организационного комитета первых Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиевой была вручена высшая награда Европейских олимпийских комитетов – Высший орден.

6 марта 2016 года Мехрибан Алиева была награждена орденом "Командорский Крест за Заслуги" Венгерской Республики.

В 2016 году на IV Съезде азербайджанцев мира была избрана членом Координационного совета азербайджанцев мира.

22 сентября 2016 года за заслуги в охране культурного наследия болгарского города Велико-Тырново Мехрибан Алиевой были вручены диплом и нагрудный знак почетного гражданина города.

22 сентября 2016 года за большой вклад в охрану и популяризацию культурного наследия Болгарии, активное участие в этом деле Мехрибан Алиева была удостоена диплома почетного доктора Великотырновского университета имени святых Кирилла и Мефодия.

В 2016 году на IV Съезде азербайджанцев мира была избрана членом Координационного совета азербайджанцев мира.

Замужем, имеет двух дочерей, сына и пятерых внуков.