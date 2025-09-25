Проект бюджета Азербайджана на 2026 год будет представлен президенту

Кабинет министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова на расширенном заседании 26 сентября с участием членов правительства обсудил параметры бюджета на 2026 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, в ходе заседания были рассмотрены проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год и показатели сводного бюджета на последующие три года, а также Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2026 год и последующие три года.

Асадов в ходе заседания предоставил подробную информацию об основных показателях проекта государственного бюджета на следующий год.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева. По итогам заседания было принято решение о представлении президенту страны проектов "Государственного бюджета и сводного бюджета на 2026 год и показателей сводного бюджета на последующие три года" и "Концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития на 2026 год и последующие три года" вместе с документами, предусмотренными статьей 12 закона "О бюджетной системе".