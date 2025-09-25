Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Проект бюджета Азербайджана на 2026 год будет представлен президенту

    Внутренняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 15:00
    Проект бюджета Азербайджана на 2026 год будет представлен президенту

    Кабинет министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова на расширенном заседании 26 сентября с участием членов правительства обсудил параметры бюджета на 2026 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, в ходе заседания были рассмотрены проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год и показатели сводного бюджета на последующие три года, а также Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2026 год и последующие три года.

    Асадов в ходе заседания предоставил подробную информацию об основных показателях проекта государственного бюджета на следующий год.

    На заседании были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева. По итогам заседания было принято решение о представлении президенту страны проектов "Государственного бюджета и сводного бюджета на 2026 год и показателей сводного бюджета на последующие три года" и "Концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития на 2026 год и последующие три года" вместе с документами, предусмотренными статьей 12 закона "О бюджетной системе".

    госбюджет Кабинет министров сводный бюджет экономика
    Фото
    Gələn ilin büdcə layihələrinin Prezidentə təqdim edilməsinə qərar verilib

    Последние новости

    15:53

    Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центр

    Инфраструктура
    15:49

    ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

    Энергетика
    15:47

    G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октября

    Другие страны
    15:46

    Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев террору

    Происшествия
    15:43

    Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском море

    Энергетика
    15:35

    Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу

    Футбол
    15:33

    В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

    Другие
    15:28

    Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    15:19

    Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей