Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов

В связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года на всей территории страны приостанавливается деятельность в сфере работ и услуг за исключением тех, что были определены соответствующи

В связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года на всей территории страны приостанавливается деятельность в сфере работ и услуг за исключением тех, что были определены соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики.

По сообщению Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров о продлении особого карантинного режима на территории страны.

Объектам торговли и общественного питания, в том числе ресторанам, кафе и чайным домам, разрешается оказывать услуги клиентам только при условии доставки или онлайн-продаж.