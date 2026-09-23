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    Прием документов на хадж 2027 года начнется с 24 сентября

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 16:57
    Прием документов на хадж 2027 года начнется с 24 сентября

    В Азербайджане прием документов для совершения хаджа на 2027 год начнется с 24 сентября этого года.

    Об этом Report заявил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и глава Электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

    По его словам, прием документов начнется раньше, чем в прошлом году, по рекомендации Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.

    Предварительно УМК определило стоимость пакета на одного человека в $6 100, как и в прошлом году.

    "Не исключено небольшое повышение цены. На фоне известных событий в мире, а также сокращения числа сервисных пакетов со стороны соответствующих структур Королевства с 4 до 3 и добавления новых услуг определенный рост цен неизбежен. Паломничество, как всегда, будет организовано в едином формате и осуществляться воздушным транспортом" - отметил Джахангири.

    Для подачи заявления необходимы: общегражданский паспорт со сроком действия не менее 1 года, копия удостоверения личности, две цветные фотографии 5×5 см на белом фоне (женщины - в темном хиджабе) и медицинская справка.

    Документы принимаются с 24 сентября 2026 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 в административном здании УМК по адресу: Баку, улица Мирзы Фатали, 7.

    Джахангири отметил, что, согласно требованиям Министерства хаджа и умры, регистрация документов и получение виз должны проводиться быстрее, чем в прошлом году. В связи с этим он призвал граждан, намеревающихся совершить хадж, не откладывать регистрацию.

    Хадж Управление мусульман Кавказа (УМК)
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