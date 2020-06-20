Ульви Мехтиев: Можно использовать SMS-разрешение по двум кодам

В один и тот же день можно использовать SMS-разрешение по двум кодам.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Использовать оба кода разрешено при условии недопущения злоупотреблений. Потому что рост злоупотреблений вынуждает нас вводить ограничения", - сказал он.

Напомним, что для того, чтобы получить разрешение на выход с места жительства следует отправить бесплатное SMS-сообщение на номер 8103.

Цифра 1 отправляется в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом (в случае возникновения необходимости передвижения между районами или городами) и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

Цифра 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение выдается 1 раз в день на 2 часа, для лиц, покидающих место пребывания в связи с необходимостью использования государственных услуг, срок возврата определяется справкой, выданной соответствующей госструктурой).