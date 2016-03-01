​Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой вручена премия "Человек 2015 года"

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония вручения президенту Фонда Гейдара Алиева, депутату Милли Меджлиса, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой премии "Человек 2015 года" Группы компаний ANS и Фонда имени Национального героя Чингиза Мустафаева.

Как сообщает Report, на церемонии выступили вице-президент Группы компаний ANS Миршахин Агаев и президент Группы компаний ANS Вахид Мустафаев.

Они отметили, что президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена премией "Человек 2015 года" за исключительную роль в организации и проведении на высоком уровне первых Европейских игр "Баку-2015", широкомасштабную деятельность по популяризации в мире положительного имиджа Азербайджана, работу по пропаганде нашей национальной культуры, вклад в развитие мультикультуральной среды в нашей стране и устойчивую благотворительную деятельность.

Затем был показан подготовленный Группой компаний ANS видеоролик, повествующий о деятельности президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Далее президент Группы компаний ANS Вахид Мустафаев вручил президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой диплом премии "Человек 2015 года" и денежную премию.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Отметим, что врученная денежная премия будет переведена на счет построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева Реабилитационного центра лиц с синдромом Дауна в Баку, служащего социально-культурной реабилитации лиц с синдромом Дауна.