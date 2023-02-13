О нас

Президент: Значение Мингячевирской электростанции стало очевидным во время Второй карабахской войны

Президент: Значение Мингячевирской электростанции стало очевидным во время Второй карабахской войны Значение Мингячевирской электростанции вновь стало очевидным во время Второй карабахской войны.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 12:20
Президент: Значение Мингячевирской электростанции стало очевидным во время Второй карабахской войны

Значение Мингячевирской электростанции вновь стало очевидным во время Второй карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Глава государства отметил, что в то время Армения, терпящая поражение на поле боя, подвергала обстрелам и гражданские объекты Азербайджана, в том числе и Мингячевирскую электростанцию, которая была обстреляна ракетами дальнего радиуса действия. "Многие из этих ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны Азербайджана, а некоторые не попали в цель. То есть, Армения, терпящая поражение на поле боя, хотела вывести из строя главный центр электрического потенциала Азербайджана. Но она не смогла добиться этого", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: Importance of Mingachevir Power Station further evidenced during second Karabakh war
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Mingəçevir Elektrik Stansiyasının önəmi İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı bir daha bəlli oldu"

Экслюзивные новости

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi