Президент: Значение Мингячевирской электростанции стало очевидным во время Второй карабахской войны

Значение Мингячевирской электростанции вновь стало очевидным во время Второй карабахской войны.

Значение Мингячевирской электростанции вновь стало очевидным во время Второй карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Глава государства отметил, что в то время Армения, терпящая поражение на поле боя, подвергала обстрелам и гражданские объекты Азербайджана, в том числе и Мингячевирскую электростанцию, которая была обстреляна ракетами дальнего радиуса действия. "Многие из этих ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны Азербайджана, а некоторые не попали в цель. То есть, Армения, терпящая поражение на поле боя, хотела вывести из строя главный центр электрического потенциала Азербайджана. Но она не смогла добиться этого", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.