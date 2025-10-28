Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент заложил фундамент СЭС "Шамс" и "Уфуг" в селе Шахвелли

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 16:47
    Президент заложил фундамент СЭС Шамс и Уфуг в селе Шахвелли

    28 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил в селе Шахвелли Джебраильского района фундамент солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 МВт каждая.

    Как сообщает Report, министр энергетики Парвиз Шахбазов проинформировал главу государства о солнечной электростанции "Шамс" мощностью 50 МВт.

    Было отмечено, что этот проект является важной составляющей стратегии нашей страны в области зеленой энергии и знаменует собой начало нового этапа в формировании энергетической карты Джебраильского района.

    Отметим, что в марте 2024 года между Министерством энергетики и компанией Nobel Energy был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт, а также производства, продажи и потребления электроэнергии. Затем в апреле этого года правительство Азербайджанской Республики заключило инвестиционные договора с ООО Enerso Jabrayil по проекту солнечной электростанции "Уфуг" мощностью 50 МВт и с ООО Clean Energy Jabrayil по проекту солнечной электростанции "Шамс".

    В прошлом году на административной территории Джебраильского района было выделено 229 гектаров государственной земли для развития возобновляемых источников энергии. В рамках этого для ООО Clean Energy Jabrayil была выделена территория площадью свыше 135 гектаров, а для ООО Enerso Jabrayil – более 93 гектаров.

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент солнечной электростанции "Шамс", затем принял участие в церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Уфуг".

    Сообщалось, что солнечные электростанции "Шамс" и "Уфуг" будут вырабатывать в целом 206 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. В результате ожидается ежегодная экономия около 44 миллионов кубометров природного газа, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу на 96 тысяч тонн.

    75 миллионов киловатт-часов вырабатываемой на станциях электроэнергии будет реализовываться Открытому акционерному обществу (ОАО) "Азерэнержи", а 131 миллион киловатт-часов – по договорам купли-продажи, заключенным напрямую с крупными потребителями по принципу "виртуальной передачи электроэнергии". Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" запланирован на 2027 год.

    Реализация этих проектов повысит роль Джебраильского района в превращении Восточного Зангезура в центр зеленой энергии.

