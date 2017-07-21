Президент заложил фундаменты ферм по выращиванию рыбы в Пираллахинском районе

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента ферм открытого и закрытого типа в комплексе по выращиванию рыбы ООО CMS Properties в рамках проекта «Нерекенд» в Пираллахинском районе.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предприятии. Было сообщено, что на ферме закрытого типа в год предусмотрено производство 75 тонн русского осетра, 25 тонн мяса стерляди, а также 4 тонны икры. На этой ферме пропущенная через фильтр и настоянная морская вода, соленость которой будет доведена до соответствующего уровня, будет циркулировать в замкнутой системе.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент ферм по выращиванию рыбы.