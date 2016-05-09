Президент выделил Организации ветеранов Азербайджана 500 тыс. манатов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мероприятиях в связи с повышением государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, в целях усиления материально-технической базы Организации ветеранов Азербайджанской Республики в связи с повышением государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджанской Республике, а также решения текущих вопросов, связанных с деятельностью Организации, и обеспечения осуществления намеченных мер из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Организации ветеранов Азербайджанской республики выделено 500 000 манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.