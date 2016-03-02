​Президент выделил Нардарану дополнительно 17,4 млн. манатов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением реконструкции на внутренних автомобильных дорогах поселка Нардаран Сабунчинского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции на внутренних автомобильных дорогах поселка Нардаран Сабунчинского района города Баку из средств, предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобил йоллары" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год выделено 17,4 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азерйолсервис" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование и строительные работы в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.