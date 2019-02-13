Президент выделил на строительство школы в Бейлягане 2 млн манатов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Дуньямалылар Бейляганского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 624 ученических места в селе Дуньямалылар Бейляганского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанного в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.