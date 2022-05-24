Президент выделил İTV финансовую помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Как сообщает Report, согласно распоряжению, из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, для приобретения права на трансляцию XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики выделены средства в размере 640 тысяч долларов.