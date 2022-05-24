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Президент выделил İTV финансовую помощь

Президент выделил İTV финансовую помощь Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании (İTV).
Внутренняя политика
24 мая 2022 г. 15:35
Президент выделил İTV финансовую помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Как сообщает Report, согласно распоряжению, из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, для приобретения права на трансляцию XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики выделены средства в размере 640 тысяч долларов.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev allocates financial assistance to ITV
Версия на азербайджанском языке Prezident İTV-yə maliyyə yardımı ayırıb

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