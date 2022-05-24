Президент выделил İTV финансовую помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании (İTV).
Как сообщает Report, согласно распоряжению, из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, для приобретения права на трансляцию XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, Общественной телерадиовещательной компании Азербайджанской Республики выделены средства в размере 640 тысяч долларов.