Президент выделил Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 2 млн манатов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Афетли-Гаджитуралы-Гасанханлы Агдамского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Афетли-Гаджитуралы-Гасанханлы, соединяющей 7 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.