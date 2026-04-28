    Внутренняя политика
    • 28 апреля, 2026
    • 12:10
    Президент выделил более 85 млн манатов на борьбу с последствиями наводнений

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил свыше 85 млн манатов на ликвидацию последствий наводнений и селей.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    В документе отмечается, что в марте-апреле текущего года сильные ливни и вызванные ими селевые потоки привели к серьезным разрушениям в Баку и ряде регионов страны, нанеся значительный ущерб сельскому хозяйству, объектам инфраструктуры (дороги, мосты, электросети) и жилым домам.

    Согласно распоряжению, для обеспечения продолжения работ по ликвидации последствий и недопущения подобных ситуаций в будущем из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2026 год, выделено 85 млн 869 тыс. 260 манатов.

    Средства будут направлены следующим структурам: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана - 8,87 млн манатов, исполнительная власть города Баку - 1,43 млн манатов, Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана - 21,44 млн манатов, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана - 39,1 млн манатов и "Азеришыг" - 15 млн манатов.

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Наводнение Сильные дожди в Азербайджане
    Prezident sel və daşqınların təsirlərinə qarşı mübarizəyə 85 milyon manatdan artıq vəsait ayırıb

    Последние новости

    17:27

    Другие страны
    17:26

    Энергетика
    17:25

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Другие страны
    17:12
    Фото

    Футбол
    17:10

    Другие страны
    17:08

    Финансы
    17:07

    Финансы
    17:04

    Футбол
    Лента новостей