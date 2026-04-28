Президент выделил более 85 млн манатов на борьбу с последствиями наводнений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил свыше 85 млн манатов на ликвидацию последствий наводнений и селей.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

В документе отмечается, что в марте-апреле текущего года сильные ливни и вызванные ими селевые потоки привели к серьезным разрушениям в Баку и ряде регионов страны, нанеся значительный ущерб сельскому хозяйству, объектам инфраструктуры (дороги, мосты, электросети) и жилым домам.

Согласно распоряжению, для обеспечения продолжения работ по ликвидации последствий и недопущения подобных ситуаций в будущем из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2026 год, выделено 85 млн 869 тыс. 260 манатов.

Средства будут направлены следующим структурам: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана - 8,87 млн манатов, исполнительная власть города Баку - 1,43 млн манатов, Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана - 21,44 млн манатов, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана - 39,1 млн манатов и "Азеришыг" - 15 млн манатов.