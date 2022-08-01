Президент выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по строительству автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян Уджарского района".
Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян, соединяющей семь населенных пунктов с населением двадцать девять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 10,1 миллиона манатов.