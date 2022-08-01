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Президент выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджаре

Президент выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджаре Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по строительству автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян Уджарского района".
Внутренняя политика
1 августа 2022 г. 13:47
Президент выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по строительству автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян Уджарского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян, соединяющей семь населенных пунктов с населением двадцать девять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 10,1 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Ucarda yol tikintisinə 10,1 milyon manat ayırıb

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