Президент выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по строительству автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян Уджарского района".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах по строительству автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян Уджарского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Мусюлю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Боят–Газьян, соединяющей семь населенных пунктов с населением двадцать девять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 10,1 миллиона манатов.