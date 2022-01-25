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Ильхам Алиев: Встреча с Раиси открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений

Ильхам Алиев: Встреча с Раиси открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений "Моя встреча с президентом Исламской Республики Иран господином Раиси в конце ноября была очень успешной, важной и открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений. Это означает открытие новой страницы наших отношений, дружбы, братства".
Внутренняя политика
25 января 2022 г. 14:54
Ильхам Алиев: Встреча с Раиси открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений
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"Моя встреча с президентом Исламской Республики Иран господином Раиси в конце ноября была очень успешной, важной и открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений. Это означает открытие новой страницы наших отношений, дружбы, братства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 января во время приема в видеоформате делегации во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Cоздание транспортного коридора Север-Юг, строительство Худаферинской гидроэлектростанции, строительство моста через Астарачай – все эти и другие вопросы были вчера обсуждены с Шахином Мустафаевым и, безусловно, будут в числе приоритетов в работе межправительственной комиссии"., - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: "My meeting with Raisi opens new opportunities for Iran-Azerbaijan relations"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Rəisi ilə keçirdiyim görüş İran-Azərbaycan əlaqələri üçün yeni imkanlar açır"

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