Ильхам Алиев: Встреча с Раиси открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений

"Моя встреча с президентом Исламской Республики Иран господином Раиси в конце ноября была очень успешной, важной и открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений. Это означает открытие новой страницы наших отношений, дружбы, братства".

"Моя встреча с президентом Исламской Республики Иран господином Раиси в конце ноября была очень успешной, важной и открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений. Это означает открытие новой страницы наших отношений, дружбы, братства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 января во время приема в видеоформате делегации во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Cоздание транспортного коридора Север-Юг, строительство Худаферинской гидроэлектростанции, строительство моста через Астарачай – все эти и другие вопросы были вчера обсуждены с Шахином Мустафаевым и, безусловно, будут в числе приоритетов в работе межправительственной комиссии"., - подчеркнул президент.