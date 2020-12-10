Президент: Все это демонстрирует наше единство, дружбу и братство

“Сегодня исторический день. На площади "Азадлыг" проходит парад Победы. Я очень рад, что, приняв мое приглашение, в этом параде принимает участие президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган”

“Сегодня исторический день. На площади "Азадлыг" проходит парад Победы. Я очень рад, что, приняв мое приглашение, в этом параде принимает участие президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган”.

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на параде Победы заявил президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

“Здесь присутствует большая делегация из Турции, а также турецкие солдаты и офицеры. Все это демонстрирует наше единство, дружбу и братство”, - добавил глава азербайджанского государства.