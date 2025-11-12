Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана заложило основу нового исторического этапа
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 12:40
Восстановление территориальной целостности страны и суверенитета государства заложило основу нового исторического этапа в развитии Азербайджана, а также сделало необходимым проведение реформ не только в экономической, социальной и культурной сферах, но и в правовой сфере.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Конституция и верховенство закона в современных правовых системах".
