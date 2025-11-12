авиакатастрофа
    авиакатастрофа

    Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана заложило основу нового исторического этапа

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 12:40
    Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана заложило основу нового исторического этапа

    Восстановление территориальной целостности страны и суверенитета государства заложило основу нового исторического этапа в развитии Азербайджана, а также сделало необходимым проведение реформ не только в экономической, социальной и культурной сферах, но и в правовой сфере.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Конституция и верховенство закона в современных правовых системах".

    Ильхам Алиев обращение международная конференция День Конституции
    İlham Əliyev: Ərazi bütövlüyünün bərpası Azərbaycanın inkişafında yeni tarixi mərhələnin əsasını qoyub
    President Ilham Aliyev: Restoration of territorial integrity laid the foundation for a new historical milestone in Azerbaijan"s development

    Последние новости

    13:18

    В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

    В регионе
    13:18

    Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружие

    В регионе
    13:17

    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

    Другие
    13:16
    Фото

    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

    Армия
    13:14

    Счетная палата предложила внести изменения в закон "О бюджетной системе"

    Финансы
    13:13

    Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

    Другие страны
    13:03

    Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектора

    Финансы
    12:57

    Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию

    В регионе
    12:54

    Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване

    Внутренняя политика
    Лента новостей