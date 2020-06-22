Наверх

На улучшение обеспечения водой посевных площадей в Билясуваре выделены средства

Президент выделил средства на улучшение обеспечения водой

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой посевных площадей в Билясуварском районе".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях улучшения обеспечения водой посевных площадей в селе Чинарлы Билясуварского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 455 000 манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!