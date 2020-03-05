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Президент выделил на строительство дороги в Геранбое 5 млн манатов

Президент выделил на строительство дороги в Геранбое 5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу Геранбойского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу, соединяющей 8 населенных пунктов с населением тридцать одна тысяча человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 5 млн манатов.

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