Президент выделил на строительство дороги в Геранбое 5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу Геранбойского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу, соединяющей 8 населенных пунктов с населением тридцать одна тысяча человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 5 млн манатов.