Президент выделил 19,7 млн манатов на капитальный ремонт автомобильных дорог в Абшеронском районе

9 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Абшеронского района".

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 29,2 километра на территории поселков Сарай, Джейранбатан, Мехтиабад, Гобу и села Масазыр Абшеронского района из предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 19,7 миллиона (девятнадцать миллионов семьсот тысяч) манатов.