Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководства ВС

3 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-аз

13 сентября президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством Вооруженных сил Азербайджана в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, на совещании президенту были представлены соответствующие доклады, было доложено о предотвращении всех провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, и о выполнении всех соответствующих задач и поручений.

Было отмечено, что вся ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении. Вооруженные Силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы.