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Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководства ВС

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководства ВС 3 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-аз
Внутренняя политика
13 сентября 2022 г. 15:33
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководства ВС

13 сентября президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством Вооруженных сил Азербайджана в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, на совещании президенту были представлены соответствующие доклады, было доложено о предотвращении всех провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, и о выполнении всех соответствующих задач и поручений.

Было отмечено, что вся ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении. Вооруженные Силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev holds operational meeting with leadership of Armed Forces
Версия на азербайджанском языке Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib

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