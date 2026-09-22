Президент: Армения в период оккупации вырубила в Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане 60 тыс. га лесов

В период оккупации в Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном "Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы", выдержка из выступления размещена на страницах главы государства в социальных сетях.

"Достаточно сказать, что в период оккупации в Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда, а уже после Второй Карабахской войны леса были сожжены в тот период, когда армянские вооруженные силы должны были покинуть Кяльбаджарский и Лачинский районы, на что им был отведен срок в две-три недели.

Все хорошо помнят, что они и деревья уничтожали, и о сантехнике не забывали. Видимо, для них существовало два самых важных вопроса: первое - полностью уничтожить природу Азербайджана, второе – захватить с собой самую ценную сантехнику. Наверное, это и есть для них главная реликвия того периода оккупации", - подчеркнул Ильхам Алиев.