Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент: Армения в период оккупации вырубила в Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане 60 тыс. га лесов

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 21:44
    Президент: Армения в период оккупации вырубила в Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане 60 тыс. га лесов

    В период оккупации в Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном "Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы", выдержка из выступления размещена на страницах главы государства в социальных сетях.

    "Достаточно сказать, что в период оккупации в Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда, а уже после Второй Карабахской войны леса были сожжены в тот период, когда армянские вооруженные силы должны были покинуть Кяльбаджарский и Лачинский районы, на что им был отведен срок в две-три недели.

    Все хорошо помнят, что они и деревья уничтожали, и о сантехнике не забывали. Видимо, для них существовало два самых важных вопроса: первое - полностью уничтожить природу Азербайджана, второе – захватить с собой самую ценную сантехнику. Наверное, это и есть для них главная реликвия того периода оккупации", - подчеркнул Ильхам Алиев.

    Президент: Армения в период оккупации вырубила в Лачыне, Кяльбаджаре и Зангилане 60 тыс. га лесов

    Ильхам Алиев
    Видео
    Prezident işğal dövründə Ermənistanın 60 min hektar meşə fondunu məhv etməsini qabardıb
    Видео
    Ilham Aliyev: 60,000 hectares of forest destroyed during Armenian occupation

    Последние новости

    13:16
    Фото

    IEC готова поддержать энергетическую стандартизацию в Азербайджане

    Энергетика
    13:14
    Фото

    Эксперты обсудили проблему присвоения албанского культурного наследия

    Внутренняя политика
    13:12

    Азербайджан представлен на IX Всемирном форуме по энергорегулированию в Грузии

    Энергетика
    13:06
    Фото
    Видео

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    Лента новостей