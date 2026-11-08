Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент: В период оккупации Армения только разграбляла природные богатства Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:08
    Президент: В период оккупации Армения только разграбляла природные богатства Азербайджана

    В период оккупации Армения только разграбляла природные богатства Азербайджана, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу.

    "Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе. Сегодня мы – хозяева этой земли демонстрируем всему миру, что это наша земля. Потому что мы – народ-созидатель. В период оккупации Армения только разграбляла наши природные богатства, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля", - сказал президент.

    По его словам, в период оккупации все наши города и села были разрушены до основания: "Это невиданное варварство. Наши исторические памятники, мечети были разрушены и осквернены Арменией".

    "Сегодня здесь ведутся широкомасштабные созидательные работы, реализуется Программа "Великое возвращение". На освобожденных территориях уже проживают, получают образование, работают 97 тысяч человек, и мы каждый месяц становимся свидетелями возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - добавил президент Азербайджана.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе
    Prezident: İşğal dövründə Ermənistan ancaq bizim təbii sərvətlərimizi talayırdı
    President: Armenia did nothing but plunder Azerbaijan's natural resources during occupation
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