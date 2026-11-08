Президент: В период оккупации Армения только разграбляла природные богатства Азербайджана

В период оккупации Армения только разграбляла природные богатства Азербайджана, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу.

"Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе. Сегодня мы – хозяева этой земли демонстрируем всему миру, что это наша земля. Потому что мы – народ-созидатель. В период оккупации Армения только разграбляла наши природные богатства, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля", - сказал президент.

По его словам, в период оккупации все наши города и села были разрушены до основания: "Это невиданное варварство. Наши исторические памятники, мечети были разрушены и осквернены Арменией".

"Сегодня здесь ведутся широкомасштабные созидательные работы, реализуется Программа "Великое возвращение". На освобожденных территориях уже проживают, получают образование, работают 97 тысяч человек, и мы каждый месяц становимся свидетелями возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - добавил президент Азербайджана.