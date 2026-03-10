Президент утвердил удержание неуплаченного штрафа в первую очередь из зарплаты осужденного

В Азербайджане при неуплате штрафа в установленный срок сумма в первую очередь будет удерживаться из заработной платы осужденного.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующую поправку в Кодекс об исполнении наказаний.

Согласно изменениям, в случае неуплаты штрафа в установленный срок его исполнение будет осуществляться в принудительном порядке по решению суда, вынесшего приговор, при этом взыскание в первую очередь будет обращено на заработную плату или иной доход осужденного.

Если такие доходы отсутствуют либо их недостаточно для полного погашения штрафа, взыскание будет обращено на имущество осужденного или его долю в общей собственности в порядке, предусмотренном законом "Об исполнительном производстве".