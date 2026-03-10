Президент утвердил удержание неуплаченного штрафа в первую очередь из зарплаты осужденного
Внутренняя политика
- 10 марта, 2026
- 16:18
В Азербайджане при неуплате штрафа в установленный срок сумма в первую очередь будет удерживаться из заработной платы осужденного.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующую поправку в Кодекс об исполнении наказаний.
Согласно изменениям, в случае неуплаты штрафа в установленный срок его исполнение будет осуществляться в принудительном порядке по решению суда, вынесшего приговор, при этом взыскание в первую очередь будет обращено на заработную плату или иной доход осужденного.
Если такие доходы отсутствуют либо их недостаточно для полного погашения штрафа, взыскание будет обращено на имущество осужденного или его долю в общей собственности в порядке, предусмотренном законом "Об исполнительном производстве".
Последние новости
16:23
Активисты сорвали выступление Макрона и Гросси на ядерном саммите в ПарижеДругие страны
16:19
В МИД Ирана рассказали о мерах противодействия угрозам на Ближнем ВостокеВ регионе
16:18
Президент утвердил удержание неуплаченного штрафа в первую очередь из зарплаты осужденногоВнутренняя политика
16:16
Хегсет: США не отступят до полной и окончательной победы над ИраномДругие страны
16:08
В Тегеране с конца февраля 460 человек погибли от атак США и ИзраиляВ регионе
16:05
Бахрейн сообщил об уничтожении свыше 100 иранских ракетДругие страны
16:03
ОАЭ отражают ракетные и дрон‑атаки из ИранаДругие страны
15:56
Ковач: Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕСДругие страны
15:54