Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент утвердил удержание неуплаченного штрафа в первую очередь из зарплаты осужденного

    Внутренняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 16:18
    Президент утвердил удержание неуплаченного штрафа в первую очередь из зарплаты осужденного

    В Азербайджане при неуплате штрафа в установленный срок сумма в первую очередь будет удерживаться из заработной платы осужденного.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующую поправку в Кодекс об исполнении наказаний.

    Согласно изменениям, в случае неуплаты штрафа в установленный срок его исполнение будет осуществляться в принудительном порядке по решению суда, вынесшего приговор, при этом взыскание в первую очередь будет обращено на заработную плату или иной доход осужденного.

    Если такие доходы отсутствуют либо их недостаточно для полного погашения штрафа, взыскание будет обращено на имущество осужденного или его долю в общей собственности в порядке, предусмотренном законом "Об исполнительном производстве".

    выплата штрафа Кодекс об исполнении наказаний
    Prezident ödənilməyən cərimənin ilk növbədə məhkumun maaşından tutulmasını təsdiqləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:23

    Активисты сорвали выступление Макрона и Гросси на ядерном саммите в Париже

    Другие страны
    16:19

    В МИД Ирана рассказали о мерах противодействия угрозам на Ближнем Востоке

    В регионе
    16:18

    Президент утвердил удержание неуплаченного штрафа в первую очередь из зарплаты осужденного

    Внутренняя политика
    16:16

    Хегсет: США не отступят до полной и окончательной победы над Ираном

    Другие страны
    16:08

    В Тегеране с конца февраля 460 человек погибли от атак США и Израиля

    В регионе
    16:05

    Бахрейн сообщил об уничтожении свыше 100 иранских ракет

    Другие страны
    16:03

    ОАЭ отражают ракетные и дрон‑атаки из Ирана

    Другие страны
    15:56

    Ковач: Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    15:54

    В Азербайджане покупателям недвижимости вернули НДС почти на 7 млн манатов

    Финансы
    Лента новостей