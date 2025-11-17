Президент утвердил Типовое положение о центральных органах исполнительной власти

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Типовое положение о центральных органах исполнительной власти".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по совершенствованию положений о центральных органах исполнительной власти с учетом требований Типового положения.