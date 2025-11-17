Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Президент утвердил Типовое положение о центральных органах исполнительной власти

    Внутренняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 17:50
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Типовое положение о центральных органах исполнительной власти".

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по совершенствованию положений о центральных органах исполнительной власти с учетом требований Типового положения.

    Prezident "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi"ni təsdiq edib

