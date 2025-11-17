Prezident "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi"ni təsdiq edib
Daxili siyasət
- 17 noyabr, 2025
- 17:18
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi"ni təsdiq edib.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Fərman imzalayıb.
Prezidentin imzaladığı sənədə əsasən, Nazirlər Kabineti Nümunəvi Əsasnamənin tələbləri nəzərə alınmaqla, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının əsasnamələrinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərini altı ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etməlidir.
Son xəbərlər
17:23
İstanbulda TÜRKPA üzvlərinin ATƏT-dəki nümayəndələrinin ilk koordinasiya iclası keçirilibXarici siyasət
17:20
Azərbaycan millisinin üzvü: "Avropa çempionatında keçirdiyimiz oyunlar çox dəyərlidir"Komanda
17:18
Prezident "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi"ni təsdiq edibDaxili siyasət
17:18
Azərbaycan Hindistana karbamid tədarükünü bərpa edibBiznes
17:17
Azərbaycanla BƏƏ işçi qüvvəsinin işə cəlb olunması sahəsində əməkdaşlıq edəcəkXarici siyasət
17:12
WTDC-25-də Azərbaycanın 5G və süni intellekt sahəsindəki irəliləyişi qeyd edilibİKT
17:11
Azərbaycan banklarının Bəhreyn bankı ilə müxbir münasibətlər qurması müzakirə edilibMaliyyə
17:09
"Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilibASK
17:07
Foto