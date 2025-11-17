İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Prezident "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi"ni təsdiq edib

    Daxili siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 17:18
    Prezident Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsini təsdiq edib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi"ni təsdiq edib.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

    Prezidentin imzaladığı sənədə əsasən, Nazirlər Kabineti Nümunəvi Əsasnamənin tələbləri nəzərə alınmaqla, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının əsasnamələrinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərini altı ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etməlidir.

