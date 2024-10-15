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Президент утвердил продление на 2 года освобождение от НДС импорта зарядных станций для электромобилей

Президент утвердил продление на 2 года освобождение от НДС импорта зарядных станций для электромобилей Президент Ильхам Алиев утвердил продление на два года срока освобождения от НДС импорта и реализации электрозарядных устройств второго и третьего уровня.
Внутренняя политика
15 октября 2024 г. 16:26
Президент утвердил продление на 2 года освобождение от НДС импорта зарядных станций для электромобилей

Президент Ильхам Алиев утвердил продление еще на два года срока освобождения от НДС импорта и продажи зарядных станций второго и третьего уровня для электромобилей.

Как сообщает Report, глава государства утвердил закон о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, срок освобождения от НДС импорта и продажи зарядных станций второго и третьего поколений продлен с трех [истекал 1 января 2025 года] до пяти лет - до 1 января 2027 года.

Ранее соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердил Милли Меджлис Азербайджана.

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