Президент утвердил продление на 2 года освобождение от НДС импорта зарядных станций для электромобилей

Президент Ильхам Алиев утвердил продление на два года срока освобождения от НДС импорта и реализации электрозарядных устройств второго и третьего уровня.

Президент Ильхам Алиев утвердил продление еще на два года срока освобождения от НДС импорта и продажи зарядных станций второго и третьего уровня для электромобилей.

Как сообщает Report, глава государства утвердил закон о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, срок освобождения от НДС импорта и продажи зарядных станций второго и третьего поколений продлен с трех [истекал 1 января 2025 года] до пяти лет - до 1 января 2027 года.

Ранее соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердил Милли Меджлис Азербайджана.