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Президент утвердил новые штрафы за нарушения со стороны НПО

Президент утвердил новые штрафы за нарушения со стороны НПО В Азербайджане введены новые штрафы за нарушение неправительственными организациями (НПО) требований законодательства, касающихся оказания услуг и выполнения работ.
Внутренняя политика
5 августа 2025 г. 16:24
Президент утвердил новые штрафы за нарушения со стороны НПО

В Азербайджане введены новые штрафы за нарушение неправительственными организациями (НПО) требований законодательства, касающихся оказания услуг и выполнения работ.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, за непредставление неправительственной организацией договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет внешних источников финансирования в установленные законодательством сроки для регистрации должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 500 до 2 500 манатов, юридические лица - от 5 000 до 7 000 манатов.

Оказание услуг или выполнение работ НПО без договора на оказание услуг или выполнение работ за счет внешних финансовых источников или по такому незарегистрированному договору, равно как и получение в связи с этим финансовых и (или) иных материальных средств влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2500 до 5000 манатов, на юридических лиц - от 8000 до 15000 манатов.

За проведение неправительственными организациями, банками и другими поставщиками платежных услуг банковских и иных операций по договорам об оказании услуг или выполнении работ, финансируемым из иностранных источников, не зарегистрированных в порядке, установленном законом "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", должностные лица подвергаются штрафу в размере от 2 500 до 5 000 манатов, а юридические лица — от 5 000 до 8 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident qeyri-hökumət təşkilatlarının qanun pozuntularına görə yeni cərimələri təsdiqləyib

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