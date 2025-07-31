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Президент утвердил изменения в законодательство о деятельности НПО

Президент утвердил изменения в законодательство о деятельности НПО Президент утвердил изменения в законодательство о деятельности НПО
Внутренняя политика
31 июля 2025 г. 13:38
Президент утвердил изменения в законодательство о деятельности НПО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность неправительственных организаций в стране.

Как сообщает Report, глава государства подписал указ о внесении изменений в законы "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма".

Согласно утвержденным поправкам, сохраняется действующее требование о том, что оказание услуг и выполнение работ неправительственными организациями, предусмотренных статьей 24.0.3 Закона (поступления от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ), должно осуществляться исключительно на договорной основе. При этом все договоры, финансируемые из иностранных источников, подлежат обязательной регистрации в соответствующем органе исполнительной власти.

Ключевым нововведением стало ограничение на проведение банковских и любых других финансовых операций по незарегистрированным договорам, финансируемым из-за рубежа. Эта мера призвана обеспечить полную прозрачность деятельности неправительственного сектора и предотвратить возможные злоупотребления.

В законе особо подчеркивается, что оказание услуг или выполнение работ по незарегистрированному договору за счет иностранных источников финансирования, а также получение связанных с этим финансовых средств в любой форме, повлечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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