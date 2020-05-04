Президент: Три недели в нашей стране наблюдается положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших

В результате всех этих мер были предотвращены случаи массового заражения. В последние три недели в нашей стране наблюдается положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших.
Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.
"В период пандемии мы вновь стали свидетелями профессионализма наших врачей. Азербайджан готов делиться с другими государствами-участниками Движения неприсоединения опытом в области лечения больных коронавирусом и осуществлять сотрудничество в этой сфере.
С учетом снижения скорости инфицирования вирусом среди населения, динамики выздоровления больных поэтапно осуществляется план выхода из особого карантинного режима. Хотя особый карантинный режим продлен до 31 мая, с 27 апреля и 4 мая смягчен ряд введенных ограничений", - сказал Глава государства.