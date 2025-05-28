Президент: Образование АДР было большим историческим событием

107 лет назад в Азербайджане была создана первая в мусульманском мире демократическая республика - Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Это было великим историческим событием.

107 лет назад в Азербайджане была создана первая в мусульманском мире демократическая республика - Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Это было великим историческим событием.

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню независимости в Лачыне.

Подчеркнув, что Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, в апреле 1920 года у нас отняли нашу независимость, глава государства отметил, что спустя несколько месяцев Западный Зангезур был отделен от Азербайджана и присоединен к Армении.

"Это была большая несправедливость, и азербайджанский народ сталкивался с подобной несправедливостью на протяжении всей своей истории", - добавил президент.